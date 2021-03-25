Молодой офицер написал сам на себя заявление в прокуратуру, чтобы уволиться из армии. Но это не сработало

Бюрократические фильтры Минобороны России зачастую препятствуют увольнению офицеров по собственному желанию из рядов российской армии, путем бесконечных пересылок их рапортов и элементарным отказам. На это в своем видеообращении пожаловался Кирилл Оленьев, который год назад закончил военное училище, а затем был распределен служить в Йошкар-Олу.

Молодой человек говорит, что в таких случаях офицеры становятся «заложниками ситуации» и утверждает, что лично знаком с десятком таких случаев: «Для увольнения необходимо, чтобы документы об увольнении прошли через несколько инстанций: сначала пишется рапорт в воинской части, затем рапорт проходит через дивизию, армию, штаб РВСН, главное управление кадров Минобороны», — объясняет он. Сам он также попытался уволиться и, спустя три месяца никаких подвижек в этом деле нет — его запросы отклоняют по формальным причинам или прямо говорят, что «никто не будет увольнять молодого офицера».

Военнослужащий даже пробовал писать сам на себя заявления в военную прокуратуру, однако и это ухищрение не дало результатов.