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Молодой офицер написал сам на себя заявление в прокуратуру, чтобы уволиться из армии. Но это не сработало

Офицер пожаловался, что добровольно покинуть ряды вооруженных сил практически нереально.

Фото: Скриншот

Кирилл Оленьев

Бюрократические фильтры Минобороны России зачастую препятствуют увольнению офицеров по собственному желанию из рядов российской армии, путем бесконечных пересылок их рапортов и элементарным отказам. На это в своем видеообращении пожаловался Кирилл Оленьев, который год назад закончил военное училище, а затем был распределен служить в Йошкар-Олу.

Молодой человек говорит, что в таких случаях офицеры становятся «заложниками ситуации» и утверждает, что лично знаком с десятком таких случаев: «Для увольнения необходимо, чтобы документы об увольнении прошли через несколько инстанций: сначала пишется рапорт в воинской части, затем рапорт проходит через дивизию, армию, штаб РВСН, главное управление кадров Минобороны», — объясняет он. Сам он также попытался уволиться и, спустя три месяца никаких подвижек в этом деле нет — его запросы отклоняют по формальным причинам или прямо говорят, что «никто не будет увольнять молодого офицера».

Военнослужащий даже пробовал писать сам на себя заявления в военную прокуратуру, однако и это ухищрение не дало результатов.

Свое решение Оленьев объясняет тем, что он пять лет получал высшее образование не для того, чтобы косить траву, перекапывать землю или убирать территорию военной части. Кроме того, он сетует на низкую зарплату и дефицит свободного времени. Теперь офицер хочет применить свои знания на «гражданке», но армия его не отпускает, хотя он готов компенсировать 200 тысяч рублей неустойки, которая полагается за оплату обучения, если военнослужащий не успел отслужить нужный срок после выпуска.

Рубрика: Общество

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