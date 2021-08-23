Сопредседатель ОНФ Ульяновской области: Деды воевали в ВОВ под российским триколором

Накануне во время торжественной церемонии поднятия флага РФ в честь его 30-летия в гимназии №44 Ульяновска с речью выступил сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Ситников. Общественник и патриот на полном серьезе заявил, что Великая Отечественная война велась под российским триколором и указал на важность изучения молодежью истории флага.

Пресс-служба правительства Ульяновской области расшифровала его речь и опубликовала её в таком виде прямо у себя на сайте. Более того, местная ОНФ выложила видео с этим высказыванием в своих соцсетях.

Не смутил всех перечисленных даже тот факт, что они праздновали 30 лет флага, а ВОВ завершилась более 81 года назад.

«Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг. Празднование Дня флага подчеркивает нашу любовь к Родине и чувство патриотизма», — приводит Znak.com заявление со ссылкой на сайт правительства Ульяновской области.

Только 23 августа, в 14:30 по московскому времени, то есть спустя почти сутки с момента опубликования релиза, пресс-служба заметила неточность и переписала речь г-на Ситникова на празднике на следующую:

«Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Празднование Дня флага подчеркивает нашу любовь к Родине и чувство патриотизма», — часть про ВОВ просто вырезали, оставив только первое и последнее предложение регионального деятеля из ОНФ.