Сегодня, в 13:59

Солдат почётного караула упал в обморок перед выступлением Путина на форуме Армия-2021

Открытие мероприятия началось с небольшого ЧП

Один из военнослужащих, которые выстроились в две шеренги для встречи статусных гостей, потерял сознание и осел на брусчатку. Его немедленно подхватили и вынесли за ограждение сотрудники охраны. Там солдату помогли прийти в себя реаниматологии, машина которых дежурила неподалёку.

Выбывшего из строя в следующую секунду после падения уже заменил другой военный.

-- Наверное перегрелся на солнце.

-- Или форма не подошла, пережимаеет, - гадали зрители оказавшиеся рядом.

Главная площадь форума Армия-2021, на которой было запланировано выступление президента, оцеплена с самого утра. Оказаться внутри смогло только небольшое количество участников и только те их них, кто прошёл проверку ФСО. Остальным вход к сцене преграждали несколько слоёв ограждений и сотрудники МВД.

Теги: #Армия-2021

Рубрика: Общество

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