Евгений Чичваркин рассказал о внутреннем состоянии Юлии Навальной

Вот уже ровно год прошёл с момента, когда самолёт с Алексеем Навальным на борту экстренно сел в Омске, а сам оппозиционер был в тяжёлом состоянии госпитализирован в одно из местных учреждений. Так началась сложная, запутанная, громкая и, кажется, бесконечная история с его отравлением, сопровождавшаяся целой чередой невероятных событий, многие из которых достойны отдельного повествования.

Текущий итог этой истории известен многим – Алексей Анатольевич сидит за решёткой, осуждённый на реальный срок лишения свободы. Причём, как убеждены многие, наказание для политика стало ответом системы на его до безумства смелые выступления против власти.

С момента отправки Навального в колонию представителям несистемной оппозиции пришлось пережить столько бед и лишений, что о них все чаще говорят именно в контексте судьбы одного из самых узнаваемых оппозиционных политиков страны. Особняком в этой истории стоит супруга политика Юлия Навальная – мужественная женщина, чью судьбу многие сторонники Алексея Анатольевича считают по-особенному драматичной.

Например, похожее мнение вместе с многолетней поддержкой неоднократно высказывал известный российский бизнесмен Евгений Чичваркин, называющий её «первой леди прекрасной России будущего». Причём, говоря о Юлии Навальной сегодня, предприниматель рассказывает и о том, какие чувства испытывает супруга оппозиционера, лишившаяся возможности видеть любимого мужчину каждый день.

«То, что сейчас есть у Юлии – это тоска по мужу, а не скорбь. Не нужно путать два этих понятия. Тоска есть, но нельзя посвящать всю жизнь ни скорби, ни тоске. Это с тобой есть и это живёт. У кого-то скорбь, у кого-то есть чувство мести, у кого-то вообще неприятие, полное неприятие, как в романе «Чума». Это совсем необязательно нужно каждый раз постоянно выражать.

Все знают её чувства, она уже давала интервью, многие видели её в реальной жизни, когда происходили какие-то события. Сейчас никаких событий не происходит, есть лишь мучительное и долгое ожидание. У Юлии есть дети, которыми она вполне успешно занимается. И человек живёт ровно так, той полноценной жизнь, как должен и как может. Нельзя выбирать себе какое-то трагическое событие и выстраивать всю свою жизнь вокруг него», – заявил Чичваркин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».