Елена Драпеко горько сожалеет, что поддерживала демократию

– Я была на площади Мариинского дворца в Петербурге – поддерживала демократию. Теперь я об этом горько сожалею, – вспоминает актриса. – Тогда возле Заксобрания Питера собрались защитники демократии – против ГКЧП и строили баррикады на случай, если войдут танки. Танки к нам не вошли, а страхи наши были напрасными. А потом я познакомилась с Василием Александровичем Стародубцевым, одним из членов ГКЧП, он мне рассказал про людей, которые входили в состав этой чрезвычайной комиссии. Это была последняя попытка спасти Советский Союз.

Путч стал войной двух кланов внутри властной вертикали. Народ ведь не поддержал ГКЧП, поскольку комитет рассматривал не как борьбу за сохранение страны, а как борьбу за власть. За 30 лет мы сильно поумнели.Научились на собственных ошибках.