Глава украинского правительства назвал сумму убытков от потери Крыма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил убытки, понесенные в связи с присоединением Крыма к России, в 100 миллиардов долларов. Сюда он включил сумму стоимости всех активов, которые находились на полуострове: предприятий, природных ресурсов, а также страдания украинцев, живущих под гнетом «страны-агрессора».

«Украина понесла колоссальные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более $100 млрд», — передает его слова Znak.com со ссылкой на трансляцию с международного саммита «Крымская платформа».

Форум проходит сегодня в Киеве. Его посетили представители более чем 40 стран мира, включая министра энергетики США и главу Еврокомиссии Шарля Мишеля. На саммит, посвящённый проблеме аннексии Крыма в 2014 году, прилетели 17 глав МИД или их заместителей, а также 13 лидеров стран или премьер-министров.

Кремль в лице Дмитрия Пескова назвал «Крымскую платформу» «антироссийским» мероприятием, а президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил России также принять участие в форуме для «для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки».