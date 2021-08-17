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Зеленский считает, что лидеры европейских стран испытывают страх перед Кремлем

Украинский лидер упрекнул своих коллег из ЕС, что они боятся Россию. Те не примут личного участия в "Крымской платформе"

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что европейские лидеры боятся России, поэтому решили не приезжать на его форум «Крымская платформа». При этом ничего зазорного в этом он не видит.

«Я даже не хочу говорить, кто [из европейских лидеров] боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально»,

— объяснил украинский лидер в эфире телеканала «Украина».

Впрочем, говорить о провале форума было бы как минимум преждевременно. Участие в нем должны принять 44 страны. Скорее всего, на «Крымскую платформу» прилетят министры иностранных дел. США и ФРГ представят министры энергетики.

Прилетят на конференцию и лидеры ряда стран: Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении, Финляндии, а также прибалтийских государств.

Работа форума начинается сегодня, 23 августа. На нем планируется обсудить вопросы аннексии Крыма в 2014 году, а также тему возвращение полуострова в состав Украины.

Российские власти не раз подчеркивали, что выступают против этого форума и ставили под вопрос возможность развития отношений со странами, которые примут в нем участие.

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