Зеленский считает, что лидеры европейских стран испытывают страх перед Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что европейские лидеры боятся России, поэтому решили не приезжать на его форум «Крымская платформа». При этом ничего зазорного в этом он не видит.

«Я даже не хочу говорить, кто [из европейских лидеров] боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально»,

— объяснил украинский лидер в эфире телеканала «Украина».

Впрочем, говорить о провале форума было бы как минимум преждевременно. Участие в нем должны принять 44 страны. Скорее всего, на «Крымскую платформу» прилетят министры иностранных дел. США и ФРГ представят министры энергетики.

Прилетят на конференцию и лидеры ряда стран: Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении, Финляндии, а также прибалтийских государств.

Работа форума начинается сегодня, 23 августа. На нем планируется обсудить вопросы аннексии Крыма в 2014 году, а также тему возвращение полуострова в состав Украины.

Российские власти не раз подчеркивали, что выступают против этого форума и ставили под вопрос возможность развития отношений со странами, которые примут в нем участие.