Грузия официально примет участие в украинском саммите "Крымская платформа"

Несмотря на недовольство официальной Москвы, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, а также глава МИД Грузии Давид Залкалиани примут участие в форуме «Крымская платформа», организованного Украиной для обсуждения вопросов аннексии Крыма весной 2014 года и военной угрозой Российской Федерацией. Мероприятие пройдет 23 августа.

Как пишет «Радио Свобода»*, таким образом официальный Тбилиси выражает поддержку Украине в вопросе сохранения её территориальной целостности. Подчеркивается также, что на решение мог повлиять похожий опыт взаимодействия России и Грузии в ходе конфликта 2008 года, когда РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Издание обращает внимание, что общая тема противостояния российской экспансии помогла украинско-грузинским отношениям преодолеть споры вокруг фигуры экс-премьера Грузии Михаила Саакашвили, который получил украинское гражданство и продолжает активно заниматься политикой, возглавляя Исполнительный комитет Национальной рады Реформ Украины. Также он по-прежнему активно присутствует в политической повестке Грузии, где старается обеспечить победу оппозиционной партии «Единое национальное движение» на муниципальных выборах, запланированных на 2 октября этого года.

*«Радио Свобода» объявлена российскими властями «иностранным агентом».