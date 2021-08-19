Зеленский назвал Путина "иррациональным" и ответил Байдену о коррупции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью западным СМИ, в котором осудил отсутствие решения по принятию Украины в НАТО. Он считает заявления американского лидера Джо Байдена, что сперва страна должна побороть коррупцию «обидными» и настаивает, что Россия в любой момент может возобновить военное вмешательство на территорию Украины. Владимира Путина он считает чересчур эмоциональным, когда речь идет об Украине.

Когда Байдена спрашивали, примут ли Украину в НАТО, он ответил, что сперва ей нужно «очиститься от коррупции», а также привести в соответствие с требованиями Альянса другие элементы.

«Очень популярно обвинять Украину в коррупции, и это не значит, что я придерживаюсь этих взглядов только с тех пор, как стал президентом, но меня всегда это оскорбляло, — заявил Зеленский журналистам. — Потому что знаете что? Ни одна страна не свободна от коррупции» (цитата по The Washington Post).

Зеленский считает, что только членство в НАТО может стать надежной защитой для Украины от военной агрессии России, которая, он уверен, остается до сих пор актуальной. При этом издание отмечает, что Владимир Путин в ходе переговоров с Байденом назвал включение Украины в НАТО «красное линией», переход за которую Россия будет воспринимать как агрессию со стороны Запада.

При этом сам Зеленский охарактеризовал Путина как «иррационального» политика, который становится «эмоциональным, иногда даже слишком эмоциональным», когда речь заходит об Украине.