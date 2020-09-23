Бондаренко все-таки на выборах, а Лавров готовится к работе с талибами*: новости к вечеру 17 августа

Движение «Талибан»* объявило о приостановке вылета всех рейсов из международного аэропорта столицы Афганистана. Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, оккупировавшие столицу террористы несколько раз стреляли в воздух.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Россия намерена взаимодействовать с захватчиками власти в Афганистане, передает «Дождь». «Это исключает группировки, которые там есть и которые ассоциировались с „Аль-Каидой“*, с ИГИЛ*, это чисто террористические группы, мы их к политическим группам не относим», – говорит глава российского дипведомства.

Дочь космонавта и депутата Валентины Терешковой Елена Терешкова создала новую фирму по поставке медицинских препаратов. Ее предыдущая компания «Фармсервис» за последний год потерпела убытки в размере 10 миллионов рублей, хотя ранее была прибыльной.

Сын бежавшего в США экс-директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова Василий лишился трех компаний по продаже морепродуктов. Напомним, что именно Григорий Родченков в 2015 году выступал информатором ВАДА в деле против России. Причиной для ликвидации фирм его сына стало использование недостоверных данных.

Один из самых громких региональных политиков последних лет Николай Бондаренко оказался допущен до грядущих выборов. Прокуратура отозвала иск о принадлежности коммуниста к «экстремистским организациям». Сам Бондаренко уверен, что побороть кампанию по давлению на него со стороны прокуратуры получилось, благодаря общественной кампании.





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