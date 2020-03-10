Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Компания «Фармсервис», принадлежащая дочери космонавтки и депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой, объявила о ликвидации, узнал «Собеседник». Сразу после этого Елена Терешкова создала новую фирму, которая также будет зарабатывать на поставке медицинских препаратов.

Последний год был для компании «Фармсервис» убыточным - фирма ушла в минус на 10 млн рублей, хотя до этого была прибыльной.

Ликвидатором предприятия стала Екатерина Минакова, у которой нет опыта в бизнесе. До этого компанию возглавлял бизнесмен Константин Беляев. В понедельник стало известно о его аресте по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на него (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). По данным СМИ, уголовное дело состоит из нескольких эпизодов. Все связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, которые ранее принадлежали компании «Партнер» (ранее являлось одним из крупнейших в России и СНГ производителем пробиотиков).

Спустя некоторое время после начала ликвидации «Фармсервиса» Елена Терешкова учредила новую компанию - «Аван Био». Уставной капитал фирмы составляет 100 тыс. рублей, ее основным видом деятельности указано производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Ее партнером по бизнесу стал некий Даниил Савельев, в портфеле которого уже есть компании-владельцы ресторанов и фитнес-центров.

ООО «Фармсервис» было создано в 2018 году. Его учредителем является компания «ПроБиоФарм», долю в которой контролирует Елена Терешкова.

«ПроБиоФарм» известен как производитель пробиотиков под брендами «Бифидумбактерин форте», «Пробифор» и «Флорин форте». В 2019 году компания стала обладателем прав на 30 торговых марок, в том числе кисломолочного продукта «Бифидок». Бренд был приобретен у находившегося в банкротстве АО «Партнер».

Изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток, находящийся в международном розыска по обвинению в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплат, заявлял «Коммерсанту», что покупатели заплатили примерно в 30 раз меньше реальной цены этих активов. По его словам, это была «часть плана по рейдерскому захвату» предприятия.

Среди учредителей «ПроБиоФарма» также числятся член Совета Федерации Дмитрий Савельев и предприниматель Лия Мурадова. СМИ называли Савельева протеже первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

10 марта 2020 года Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию. Глава государства и Госдума поддержали предложение депутата, но при условии, что Конституционный суд признает эту поправку законной. Впоследствии в стране прошел референдум, большинство участников которого поддержали поправки в основной закон страны, в том числе и касающуюся сроков Путина.

Вскоре компания Терешковой-младшей начала получать госконтракты, хотя до этого фирма проигрывала в конкурсах. Так, департамент здравоохранения Москвы заключил с фирмой контракт на поставку противодиарейных, кишечных противовоспалительных и противомикробных препаратов. Также «Фармсервис» выиграл по сути безальтернативный тендер на поставку порошка «Бифидумбактерин» в Минздрав России.