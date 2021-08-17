Сегодня, в 16:16

Полиция Новосибирска просит надбавку за сверхурочную работу с оппозицией

УМВД Новосибирской области требует со сторонников Навального 2,8 млн за работу на акциях протеста

Фото: Instagram

Алексей Навальный и Сергей Бойко

От сторонников Алексея Навального в Новосибирске потребовали выплатить сотрудникам полиции 2,8 миллиона рублей за их работу на акциях протеста в январе этого года. В такую сумму сверхурочные часы сотрудников правоохранительных органов оценило УМВД по Новосибирской области, которое и обратилось с исковым заявлением в Железнодорожный районный суд.

На это обращает внимание «Медиазона» со ссылкой на помощника оппозиционного депутата городского парламента Новосибирска Даниил Маркелов. Соответствующая информация отражена и в карточке суда.

В качестве ответчиков по этому делу приводятся сам Маркелов, бывший глава местного штаба Навального*, депутат горсовета Сергей Бойко, помощница депутата Наталья Позднякова, входивших в «Коалицию 2020» Вячеслав Якименко, которому не удалось избраться в парламент и экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский.

Это уже не первая акция финансового давления на оппозицию. После летних митингов 2019 года структуры Навального и конкретных оппозиционеров штрафовали по искам МВД, Мосгортранса, столичного метро и других. Как отмечает «Медиазона», после январских протестов этого года аналогичные практики начали применяться против региональных структур политика. В частности, в Ярославской области с соратников Навального через суд взыскали в общей сумме 744 тысячи рублей за работу силовиков на митингах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что по мнению международных правозащитников из Amnisty Internatiol, в России конституционное право граждан на выражению мнения посредством акций протеста полностью исключено путем введения различных законодательных ограничений, криминализовавших любой потенциальный протест.

*Общественная организация «Штабы Навального» объявлена в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещена.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 4 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Расследование 48 минут назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 6 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 неделю назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Расследование 48 минут назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 58 минут назад

В Москве в среду ожидается сильный ветер, град и ливни

Политика 1 час назад

Талибан* объявил о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула

Политика 2 часа назад

"Единая Россия" решила защитить россиян от влияния интернета и представила "Цифровой манифест"

Общество 2 часа назад

Идущих в Госдуму единороссов посадят на карантин ради шанса увидеть Путина вживую

Политика 2 часа назад

Игнатовский - Зюганову: Цой оказался живее Ленина

Политика 3 часа назад

Эксперт назвал главные причины "бегства" США из Афганистана

Политика 3 часа назад

Сына Григория Родченкова лишили всего бизнеса в России

Политика 3 часа назад

Как будет развиваться Афганистан после прихода талибов к власти?

Общество 3 часа назад

Из СИЗО вышли все дети, решившие взорвать ФСБ в игре Minecraft. Но дело продолжается

Политика 3 часа назад

Коммуниста Бондаренко не стали снимать с выборов. Иск против него отозвали

Общество 3 часа назад

Московский депутат Елена Селькова: "Собянин уже более 10 лет кладет на москвичей"

Политика 4 часа назад

"Талибан"* заявил о намерении пустить конкурентов во власть

Происшествия 4 часа назад

Видео: В Подмосковье разбился новейший военно-транспортный самолёт Ил-112В

Общество 4 часа назад

Российский врач рассказал, что вынужден покупать лекарства для пациентов на свои деньги

Политика 5 часов назад

Дмитрий Севрюков: какие последствия могут быть у заигрывания МИД РФ с талибами

Политика 5 часов назад

Россия и талибы: эксперт назвал четыре составляющие новых отношений

Общество 5 часов назад

Американцы эвакуировали 640 афганских беженцев на одном грузовом самолете

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика