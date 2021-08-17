Полиция Новосибирска просит надбавку за сверхурочную работу с оппозицией

От сторонников Алексея Навального в Новосибирске потребовали выплатить сотрудникам полиции 2,8 миллиона рублей за их работу на акциях протеста в январе этого года. В такую сумму сверхурочные часы сотрудников правоохранительных органов оценило УМВД по Новосибирской области, которое и обратилось с исковым заявлением в Железнодорожный районный суд.

На это обращает внимание «Медиазона» со ссылкой на помощника оппозиционного депутата городского парламента Новосибирска Даниил Маркелов. Соответствующая информация отражена и в карточке суда.

В качестве ответчиков по этому делу приводятся сам Маркелов, бывший глава местного штаба Навального*, депутат горсовета Сергей Бойко, помощница депутата Наталья Позднякова, входивших в «Коалицию 2020» Вячеслав Якименко, которому не удалось избраться в парламент и экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский.

Это уже не первая акция финансового давления на оппозицию. После летних митингов 2019 года структуры Навального и конкретных оппозиционеров штрафовали по искам МВД, Мосгортранса, столичного метро и других. Как отмечает «Медиазона», после январских протестов этого года аналогичные практики начали применяться против региональных структур политика. В частности, в Ярославской области с соратников Навального через суд взыскали в общей сумме 744 тысячи рублей за работу силовиков на митингах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что по мнению международных правозащитников из Amnisty Internatiol, в России конституционное право граждан на выражению мнения посредством акций протеста полностью исключено путем введения различных законодательных ограничений, криминализовавших любой потенциальный протест.

*Общественная организация «Штабы Навального» объявлена в России иноагентом и экстремистской организацией и запрещена.