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В Туле коричневый Спанч-Боб, похожий на ватник, будет рассказывать детям о пожарной безопасности

Ростовая кукла с эйфорически закатанными глазами получила удостоверение сотрудника МЧС

Фото: скриншот

В тульском управлении МЧС в ряды сотрудников торжественно приняли символ региона – тульский пряник. Персонаж был представлен в форме ростовой куклы и даже получил личное удостоверение, сообщает «Тульская пресса».

Вместе с удостоверением тульский пряник получил медаль за пропаганду спасательного дела. В его обязанности входят разговоры с детьми на тему пожарной безопасности.

«Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций», – цитируют пряника СМИ.

Правда, культурный шок от облика Тульского пряника сравним с тем же негодованием граждан и Максима Галкина по поводу фигуры «Большая глина» на Болотной площади в Москве. Расцветка и выражение «лица» пряника нарывается в соцсетях на скабрезные эпитеты. Чаще всего региональную сладость называют «упоротой».

Кто-то вообще сомневается, что персонаж является пряником. Предполагается, что это русифицированная версия Спанч-Боба или мем-персонаж «ватник», под которым в рунете понимают оскорбительную версию ура-патриота.

Рубрика: Общество

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