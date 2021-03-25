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Сергей Рожин: Комментарий Макса Галкина о новой скульптуре в Москве – показатель общего бескультурья

Юморист назвал скульптуру Урса Фишера на Болотной площади "12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма"

Фото: Instagram, АГН Москва, соцсети

В Москве открывается новый музей современного искусства V-A-C Foundation, а к старту его работы в столице появятся две архитектурные композиции. На одну из них особое внимание обратил внимание юморист Максим Галкин.

Работу художника Урса Фишера «Большая глина №4» можно будет встретить на Болотной площади. Через эту скульптуру осмысляется преображение материи в руках человека. Изображенные куски глины представлены в необработанном виде.

Фото: АГН "Москва"
Скульптура Урса Фишера

Максим Галкин назвал работу «12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма» и разразился пафосной речью о бесталанности авторов подобных творений. 

«Это отвратительно, там нет никакого искусства. И почему никто не скажет, что король голый? Такие художники – просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы: я так вижу»

, – неистовствовал Галкин в личном Instagram.

Sobesednik.ru обратился за комментарием о ситуации к художнику, автору блога о современном искусстве «Рабы Малевича» Сергею Рожину:

«Нужно понимать, что изображено не слово на букву “г”, а необработанная глина. По Библии, первый человек появился из глины – Адам. И сама эта необработанная форма является символом открытия музея V-A-C Foundation, про который Максим почему-то умолчал. Видимо, побоялся прорекламировать музей современного искусства. 

И это будет хорошей конкуренцией для [музея современного искусства в Москве] «Гаража». Это будет сделано не на государственные деньги, а именно от самой организации.

Если человек везде видит только слово на букву “г”, то возникает вопрос: а где же красота в глазах смотрящего? У Максима нет насмотренности. Я знаю, что у него академическое понимание искусства. Это нормальная реакция любого человека, который вырос из этого. Но не стоит забывать, что есть параллельная школа, которая началась с появлением фотоаппарата.

Так же встречали Казимира Малевича. Прошло уже сто лет, а наше искусство отстает в развитии лет на сорок от всего мира. 

Поэтому комментарий Максима – это прямой показатель бескультурья общества в целом. Потому что, если зайти в комментарии, то все ему поддакивают. Просто стыдно там писать что-то плохое, что ты думаешь».

Заключая вердикт об уровне культурного образования Максима Галкина, Сергей Рожин обращается к цитате российского историка искусства Михаила Германа:

«”Искусство принадлежит народу и должно быть понятно народу"-удобное утешение ленивых умов и советского плебейского всезнайства»

Россия и есть современное искусство

К слову, на уходящей неделе на межмузейной акции «На балконе» в городе Самаре галерея Виктория вывесила на перила перед пентхаусом своего здания триколор с надписью «Россия это и есть современное искусство».

Эта кампания была вдохновлена мемом из коллекции Сергея Рожина. «Думаю что эта фраза много кем интерпретировалось и в разных странах по своему и много кто я говорил и писал, но она появилась у меня сама по себе, когда я создавал мем, когда у меня люто болел зуб, во время очереди к стоматологу», – написал художник в Instagram.

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