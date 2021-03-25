Сергей Рожин: Комментарий Макса Галкина о новой скульптуре в Москве – показатель общего бескультурья

Максим Галкин назвал работу «12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма» и разразился пафосной речью о бесталанности авторов подобных творений.

«Это отвратительно, там нет никакого искусства. И почему никто не скажет, что король голый? Такие художники – просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы: я так вижу»

, – неистовствовал Галкин в личном Instagram.

Sobesednik.ru обратился за комментарием о ситуации к художнику, автору блога о современном искусстве «Рабы Малевича» Сергею Рожину:

«Нужно понимать, что изображено не слово на букву “г”, а необработанная глина. По Библии, первый человек появился из глины – Адам. И сама эта необработанная форма является символом открытия музея V-A-C Foundation, про который Максим почему-то умолчал. Видимо, побоялся прорекламировать музей современного искусства.

И это будет хорошей конкуренцией для [музея современного искусства в Москве] «Гаража». Это будет сделано не на государственные деньги, а именно от самой организации.

Если человек везде видит только слово на букву “г”, то возникает вопрос: а где же красота в глазах смотрящего? У Максима нет насмотренности. Я знаю, что у него академическое понимание искусства. Это нормальная реакция любого человека, который вырос из этого. Но не стоит забывать, что есть параллельная школа, которая началась с появлением фотоаппарата.

Так же встречали Казимира Малевича. Прошло уже сто лет, а наше искусство отстает в развитии лет на сорок от всего мира.

Поэтому комментарий Максима – это прямой показатель бескультурья общества в целом. Потому что, если зайти в комментарии, то все ему поддакивают. Просто стыдно там писать что-то плохое, что ты думаешь».

Заключая вердикт об уровне культурного образования Максима Галкина, Сергей Рожин обращается к цитате российского историка искусства Михаила Германа:

«”Искусство принадлежит народу и должно быть понятно народу"-удобное утешение ленивых умов и советского плебейского всезнайства»