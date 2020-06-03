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“12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма”. Максим Галкин раскритиковал скульптуру, которую устанавливают в Москве

На Болотной площади возводят спорный объект

Фото: АГН "Москва"

Напротив бывшей ГЭС-2 в Москве на Болотной площади устанавливают скульптуру в виде огромного кома глины.

Бесформенная 12-метровая скульптура создана современным художником-архитектором Урсом Фишером. Она называется «Большая глина №4». Кадры с установки произведения искусства публикует АГН «Москва».

Эта работа впервые была представлена в 2017 году во Флоренции на площади Синьории, пишет «РИА Новости». Через ее сюжетную форму осмысляется преображение материи в руках человека.

На появление такого контемпорари-арта в центре столицы ожидаемо негативно и насмешливо отреагировали широкие слои населения. В рунете архитектурную композицию чаще сравнивают с экскрементами.

Голоса критиков сливаются в одном отзыве юмориста Максима Галкина, который в личном Инстаграме прокомментировал новинку в культурном облике Москвы так:

«Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит (это не за счет налогоплательщиков, как я понимаю, а частные инвестиции в развитие современного искусства). Но это не отменяет того, что это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар».

Не убедило Галкина и признание работы в культурных институциях Нью-Йорка и Флоренции:

«Флорентийцы могут хотя бы отдохнуть, подышать свежим воздухом около произведений Микеланджело и Гиберти. А нам только до ближайшего князя если добежать передохнуть. Это отвратительно, там нет никакого искусства. И почему никто не скажет, что король голый? Такие художники – просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы: я так вижу»

, – заключает артист.

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