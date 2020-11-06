Коммуниста Бондаренко не стали снимать с выборов. Иск против него отозвали

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил в своем Instagram, что прокуратура отозвала иск о признании его связанным с экстремистскими организациями, который был нужен для того, чтобы снять его с выборов. Таким образом претензий к нему как к кандидату у властей к настоящему моменту нет.

Дело о снятии Бондаренко с выборов рассматривалось сегодня в Саратовском областном суде, говорит сам депутат и подтверждается в карточке суда.

«Власть под давлением общества испугалась реализовывать свои преступные планы. В результате ничего лучше, как забрать свои неаргументированные претензии из суда они не придумали» — поясняет Бондаренко.

Он уверен, что отозванный иск является результатом общественной кампании в его защиту: «Солидарность и сплоченность — единственное, чего боится власть», — полагает коммунист.