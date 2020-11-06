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Коммуниста Бондаренко не стали снимать с выборов. Иск против него отозвали

Прокуратура отозвала иск о снятии саратовского депутата Николая Бондаренко от КПРФ с выборов в Госдуму

Фото: АГН "Москва"

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил в своем Instagram, что прокуратура отозвала иск о признании его связанным с экстремистскими организациями, который был нужен для того, чтобы снять его с выборов. Таким образом претензий к нему как к кандидату у властей к настоящему моменту нет.

Дело о снятии Бондаренко с выборов рассматривалось сегодня в Саратовском областном суде, говорит сам депутат и подтверждается в карточке суда.

«Власть под давлением общества испугалась реализовывать свои преступные планы. В результате ничего лучше, как забрать свои неаргументированные претензии из суда они не придумали» — поясняет Бондаренко.

Он уверен, что отозванный иск является результатом общественной кампании в его защиту: «Солидарность и сплоченность — единственное, чего боится власть», — полагает коммунист.

Николай Бондаренко — один из наиболее ярких представителей КПРФ. Он ведет YouTube-канал «Дневник депутата», на который подписаны более миллиона человек. На предстоящих выборах в Госдуму он намеревался пойти по округу спикера нижней палаты парламента, единоросса Вячеслава Володина, однако партия приняла решение развести их.

Бондаренко был оштрафован в связи с участием в одной из акций протеста в поддержку Алексея Навального в этом году. Сам он уверял, что пришел туда, чтобы проследить за соблюдением прав граждан как народный избранник. По его словам, наличие штрафа за участие в протестной акции связанных с Навальным структур — главный аргумент правоохранителей в споре о его снятии.

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