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Пока вы были на работе 11 августа: против Навального завели еще одно дело, под Сахалином нашли Гагарина

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Фото: скриншот, Instagram

Очередное уголовное дело завели на оппозиционера Алексея Навального по обвинению в создании НКО, покушавшейся на личность и права граждан. Инициатором дела стал Следственный комитет.

Тем временем адвокат политика Вадим Кобзев обжаловал в кассационном суде решение о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше». Напомним, именно по этому делу Навальный был задержан сразу по прибытии в Москву зимой 2021 года.

В Германии задержан британский дипломат, передававший данные российской разведке. Мужчина работал в немецком посольстве Британии, у него дома был проведен обыск. Утверждается, что он не менее одного раза за денежное вознаграждение передавал спецслужбам РФ данные, полученные, благодаря должностному положению.

В городе Невельске Сахалинской области местные жители обнаружили памятник Юрию Гагарину, выброшенный на безлюдную местность. Ранее он находился в аварийном состоянии, в связи с чем был демонтирован. Вместо него была сделана новая фигура, один из скверов назвали в честь космонавта. В администрации города возмутились тем, что монумент так небрежно утилизировали и приказали его аккуратно передислоцировать на склад ведомства.

Коротко о других новостях:

  • Смертность от штамма коронавируса «йота», обнаруженного в 27 странах, в возрастных группах от 45 лет приводит к летальному исходу в 46-80%
  • Константин Кинчев отменил свой концерт KkinchevFest и обвинил комитет по культуре и Роспотребнадзор в том, что ему не давали провести мероприятие без политики, без сегрегации и других ограничительных мер.
  • Певица МакSим, которая по сей день находится в больнице из-за тяжелого течения COVID-19, опубликовала первое фото в Instagram из палаты. На нем медик в защитном костюме, который разрисован в поддержку певицы.
  • Ксения Собчак заметила на гимнастке Алине Кабаевой платье стоимостью 253 500 рублей. В этом платье Кабаева комментировала выступления своих молодых коллег, чье выступление на Олимпиаде вызвало международный скандал из-за оценок жюри.

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