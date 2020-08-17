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"Увы, но Роспотребнадзор и комитет по культуре не дадут мне провести фестиваль так, как я его планировал: без политики, без сегрегации и прочих ограничительных мер": Константин Кинчев отменил концерт

Рок-музыканты разделились на согласных и несогласных с ограничениями

Фото: Global Look Press

Константин Кинчев, чьи резкие высказывания по поводу антиковидных мер недавно взбодрили информационное поле, перенёс свой фестиваль KkinchevFest с сентября 2021 года на июнь 2022-го.

«Увы, но мне уже очевидно, что Роспотребнадзор и комитет по культуре не дадут мне провести 3 и 4 сентября фестиваль так, как я его планировал: без политики, без сегрегации и прочих ограничительных мер, - сказал музыкант в видеоролике, размещённом в его инстаграме. - Второй год вынужден объявлять о переносе не следующий. Теперь это – июнь 2022 года. Хочу подчеркнуть, что если эти бредовые идеи, разделяющие людей на чистых и нечистых, сохранятся и на будущий год, я отменю эту затею. Но будем надеяться на лучшее. Надежда, как известно, умирает последней».

Меньше месяца назад лидер группы «Алиса» записал гораздо более жёсткое видеообращение к Комитету по культуре Петербурга: «Официально заявляю, я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, закрывайте меня по уголовке».

Между тем, за день до этого стало известно, что в Москве 26 августа будет проведён концерт-маскарад «По…пляшем!» балканских музыкантов Эмира Кустурицы и Горана Бреговича с участием Гарика Сукачёва. Каждый музыкант будет выступать с собственным коллективом. Как сообщается в пресс-релизе организаторов, «по новым правилам посещения концертов и массовых мероприятий в Москве, вход на маскарад "По…пляшем!" будет осуществляться только при наличии QR-кода. Если вы не вакцинировались и не перенесли COVID-19 за последние полгода, то для получения QR-кода необходимо сделать ПЦР-тест». При этом организаторы взяли на себя обязательство выдать всем, кто предъявит квитанцию об оплате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до концерта, ваучер номиналом 890 рублей, который можно будет в течение одного года использовать при покупке билетов на мероприятия их компании (Showrma).

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