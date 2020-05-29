Сегодня, в 16:02

Недавно вышедшая из комы певица МакSим опубликовала первое фото из больницы

На снимке артистки изображен медик в защитном костюме, расписанном в ее поддержку

Фото: Instagram maksimartist

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, еще недавно была подключена к аппарату искусственного поддержания жизни, но 9 августа была переведена из реанимации в обычную палату, а уже сегодня учится самостоятельно ходить и впервые выложила первую фотографию из больницы в своем Instagram. 

На снимке Марины изображен медик в защитном костюме, на котором видны надписи в поддержку певицы. Она выложила это в свою историю и написала слова благодарности.

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!» – пишет МакSим. 

В понедельник артистка написал пост в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку, а врачей за спасение жизни. Она призналась, что долго не могла поверить в то, что больше месяца провела в коме.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — пишет Абросимова. По словам певицы, мысли и молитвы за неё — «меня это вытащило с того света». 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Светлана Тихановская – в интервью Sobesednik.ru: «Путь, который мы прошли, впечатляет»

Общество 5 часов назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 1 день назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 1 день назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 недели назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Спорт 28 минут назад

“Несчастные 20 медалей - это позор”. Певцов обрушился на результаты сборной России сразу после того, как Путин наградил олимпийцев

Культура и ТВ 2 часа назад

"Увы, но Роспотребнадзор и комитет по культуре не дадут мне провести фестиваль так, как я его планировал: без политики, без сегрегации и прочих ограничительных мер": Константин Кинчев отменил концерт

Шоу-бизнес 2 часа назад

Дочь Заворотнюк получила психологическую травму из-за встречи с секс-маньяками

Культура и ТВ 4 часа назад

Зачем Путин учредил новые награды для деятелей культуры

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Показуха!" Слишком счастливых на камеру Регину Тодоренко и Влада Топалова заподозрили во лжи

Культура и ТВ 5 часов назад

"Трансгуманизм": выходит новая книга Пелевина

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Покалечилась снова": Кристина Асмус испугала поклонников фотографией с перебинтованной головой

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Мамаев не отсудит ребенка!". Адвокат дал прогноз по судебным разбирательствам футболиста и его экс-супруги.

Шоу-бизнес 5 часов назад

Певица МакSим делает первые шаги после выхода из комы

Шоу-бизнес 5 часов назад

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с раком

Шоу-бизнес 6 часов назад

Лучшее место для секса: Брэд Питт раскрыл интимные подробности жизни с Джоли

Шоу-бизнес 6 часов назад

Данко: "Бородина любила только Лёню Нерушенко из группы "Динамит"!"

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Красота без фильтра!" Агата Муценеице взбудоражила поклонников, показав идеальное тело в бикини

Спорт 8 часов назад

Рамзан Кадыров высказался об уходе Месси из "Барселоны"

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Складывается ощущение, что местные чиновники против народа": Татьяну Буланову не пустили на выборы

Спорт 19 часов назад

Тренер сборной по футболу Карпин более часа общался с Дзюбой. Ранее у них был конфликт

Культура и ТВ 20 часов назад

"Петербургский презент": врата в ад лихих 90-х

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Пусть будет любовь": Манижа получила премию Даны Интернешнл за поддержку ЛГБТК+

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика