Недавно вышедшая из комы певица МакSим опубликовала первое фото из больницы
На снимке артистки изображен медик в защитном костюме, расписанном в ее поддержку
Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, еще недавно была подключена к аппарату искусственного поддержания жизни, но 9 августа была переведена из реанимации в обычную палату, а уже сегодня учится самостоятельно ходить и впервые выложила первую фотографию из больницы в своем Instagram.
На снимке Марины изображен медик в защитном костюме, на котором видны надписи в поддержку певицы. Она выложила это в свою историю и написала слова благодарности.
«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!» – пишет МакSим.
В понедельник артистка написал пост в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку, а врачей за спасение жизни. Она призналась, что долго не могла поверить в то, что больше месяца провела в коме.
«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — пишет Абросимова. По словам певицы, мысли и молитвы за неё — «меня это вытащило с того света».
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