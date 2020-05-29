Недавно вышедшая из комы певица МакSим опубликовала первое фото из больницы

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, еще недавно была подключена к аппарату искусственного поддержания жизни, но 9 августа была переведена из реанимации в обычную палату, а уже сегодня учится самостоятельно ходить и впервые выложила первую фотографию из больницы в своем Instagram.

На снимке Марины изображен медик в защитном костюме, на котором видны надписи в поддержку певицы. Она выложила это в свою историю и написала слова благодарности.

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!» – пишет МакSим.

В понедельник артистка написал пост в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку, а врачей за спасение жизни. Она призналась, что долго не могла поверить в то, что больше месяца провела в коме.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — пишет Абросимова. По словам певицы, мысли и молитвы за неё — «меня это вытащило с того света».