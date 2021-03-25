Певица МакSим делает первые шаги после выхода из комы

Когда российская певица Марина Абросимова, знакомая широкой публике под псевдонимом МакSим, еще в начале лета попала в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, мало кто предполагал, какой драматической историей обернется эта госпитализация.

Несмотря на то, что диагноз COVID-19 не подтвердился, состояние артистки продолжало ухудшаться. Спустя какое-то время ситуация дошла едва ли не до критической точки, поскольку медикам пришлось ввести МакSим в состояние искусственной комы и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. А сообщения о ее состоянии, изредка пробивавшиеся в информационное пространство, не давали практически никаких поводов для оптимизма.

Возможно, это и стало причиной столь большого ажиотажа вокруг выхода знаменитости из комы. Первый пост Абросимовой в соцсети после эпопеи с лечением в буквальном смысле взорвал Instagram. И, судя по всему, на поправку она идет довольно быстро. Так, недавно стало известно о том, что исполнительница впервые после полутора месяцев, проведенных на больничной койке, начала ходить самостоятельно.

Еще в понедельник МакSим была переведена из реанимации в обычную палату, хотя все еще дышит не без помощи кислородного концентратора. Несмотря на это, артистка уверенно движется к выздоровлению, а медики оптимистично настроены насчет ее будущего. Отмечается, что первые шаги даются певице с трудом, поскольку после длительной комы у нее кружится голова, однако работа над восстановлением кипит.