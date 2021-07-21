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«Теперь точно не умрет!» Поклонники радуются улучшению состояния МакSим

Директор артистки рассказала о протекании болезни у ее подопечной

Фото: Instagram: sokllovamargarita

 Хорошая новость пришла сегодня из больничной палаты певицы МакSим. Сообщается, что артистка, которая больше месяца находилась в искусственной коме, наконец-то пришла в себя. По слухам, медики сняли ее с седативных препаратов, певица находится в ясном сознании и даже вступает в диалог с помощью жестов. Эту информацию уже прокомментировала директор МакSим Маргарита Соколова.

 Согласно источникам, на данный момент МакSим в состоянии самостоятельно сделать вдох, но, чтобы ее дыхание оставалось ровным, ее перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция легких). У этого аппарата немного другие настройки, если сравнивать его с ИВЛ, на котором певица находилась раннее. Состояние звезды по-прежнему стабильно тяжелое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет задышать самостоятельно.

Директор МакSим, в свою очередь, частично подтвердила эту информацию.

- Состояние артистки пока еще сложное, но с положительной динамикой, - написала Маргарита Соколова на своей страничке в соцсети. – Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина (настоящее имя певицы, - Прим. Sobesednik.ru) бывает в сознании. 

 Под постом Соколовой тут же появилось множество комментариев от поклонников МакSим, да и просто не равнодушных людей с пожеланиями ей скорейшего выздоровления. А звезда проекта «Дом-2» Рустам Солнцев, в свою очередь, в поддержку певицы опубликовал свой пост в Instagram.

- Казалось бы, где я и где эта певица, ничего нас не связывает, треков хитовых у нее сто лет не было, эти новости с ее пьянством и тому подобное, - высказался шоумен. – Но новость о том, что она пришла в себя и теперь точно не умрет, дай бог, меня обрадовала так, как будто о близком человеке услышал что-то долгожданное. Майя Амбре

Рубрика: Шоу-бизнес

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