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Собчак заметила на Алине Кабаевой платье стоимостью 253 500 рублей

Бывшая гимнастка появилась на публике после долгого молчания в "скромном" наряде известного бренда

Фото: Instagram @alina_kabaeva_fan

38-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике впервые за долгое время появилась в эфире телеканала Росия 1. Кабаева дала комментарий по поводу выступления наших гимнасток на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, то, что произошло в мировой художественной гимнастике - это вопиющий случай.

-Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично, - сказала Кабаева. - ... ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, она хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку ей должны были снять балл, а сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры.

Фото: стоп-кадр телеканал "Россия 1"

В комментариях под видео одни пользователи заметили, что Алина выглядит постройневшей и посвежевшей, другие назвали ее вид болезненным и написали, что спортсменка сильно изменилась внешне. Но самой наблюдательной оказалась Ксения Собчак. Она опытным взглядом светской львицы быстро определила, что "простенькое" хлопковое платье Алины Кабаевой изготовлено под известным брендом Oscar De La Renta и стоит аж 253 500 рублей.

Да и кольцо на безымянном пальце правой руки Алины Ксения Анатольевна заметила. Об этом она написала в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня": "И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне".

Фото: Телеграм-канал "Кровавая барыня"
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