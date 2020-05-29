Собчак заметила на Алине Кабаевой платье стоимостью 253 500 рублей

38-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике впервые за долгое время появилась в эфире телеканала Росия 1. Кабаева дала комментарий по поводу выступления наших гимнасток на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, то, что произошло в мировой художественной гимнастике - это вопиющий случай.

-Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично, - сказала Кабаева. - ... ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Да, она хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку ей должны были снять балл, а сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры.