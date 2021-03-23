QR-код доступа: регионы выясняют, кто лидер по "нулевой толерантности"

Власти, вопреки своим же обещаниям, вводят все больше ограничений для непривитых россиян

Москва короноглавая

На прошлой неделе чиновники соревновались в изобретении ограничительных мер. Первым тон задал, конечно, мэр Москвы Сергей Собянин, на которого, по традиции, ориентируются главы и всех других регионов. На глобальный локдаун столичная мэрия еще не решилась, но мелкие локдауны уже выставляет на каждом шагу.

Так, с 28 июня в Москве начинают действовать правила, по которым в заведения общественного питания попасть можно будет только по QR-коду. Его могут получить люди, вакцинированные от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней.

У ресторанов и кафе резко добавляется головной боли – они должны обеспечить систему проверки QR-кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Для мелких частных точек это фактически приговор. Правда, до 12 июля разрешили посещать летние веранды. Рестораторы и владельцы общепита хватаются за голову: по прогнозам, они теперь потеряют до 80% посетителей.

«Моя аудитория – это веганы. Большинство из них против QR-кодов. Соответственно, с введением этой инициативы, я теряю своих гостей. На веранде у меня есть 3–4 столика, но это не спасет ситуацию. Нам придется закрыть кафе и работать только на доставку. Мы потеряем до 90% выручки. У меня нет сил бороться. Я могу повлиять на сотрудников, чтобы они принимали все необходимые меры безопасности, но я не могу повлиять на гостей, которые имеют право делать свой выбор. Я не имею право разделять людей по какому-либо признаку», – выступила от имени коллег основательница био-бистро «Циники» Жанна Шпагина.

«Собянин бредит «бушующей» эпидемией, которой по статистике не было и нет, и при этом требует от Кремля разрешить ввести в Москве полный локдаун, чтобы закрыть все и вся, доведя город до транспортного коллапса и реализовав другие идеи, так полюбившиеся мэру, но служащие исключительно для повышения его собственной значимости в надежде на то, что его все же оставят управлять столицей после выборов», – резко выступил в своем телеграм-канале глава гражданской коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов.

Интернет тоже бурлит. «Давай локдаун, или слабо?», «Пусть Путин остановит пандемию, он же печенегов и половцев остановил», – саркастично пишут пользователи сети.

Власти Подмосковья еще повысили градус обсуждения, когда не исключили, что будут пускать в общественный транспорт только при наличии QR-кода.

Кстати

На прошлой неделе пункт вакцинации в ивановском парке Степанова закрылся из-за... ковида, после того как там обнаружили больного коронавирусом.

Сочи вкололи вакцину от туристов

Ну а глава Краснодарского края одним своим заявлением поставил под удар весь туристический сезон. С 1 августа на местный юг не будут пускать людей, не привившихся от коронавируса. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже заявили, что буквально через полчаса после публикации сообщения губернатора начались массовые аннуляции туров. От поездок на Кубань в июле уже отказались 30% туристов, а в августе – 70%. АТОР призвала краснодарские власти одуматься.

«Гостиницы не принадлежат государству, это частный бизнес! Они не имеют права влиять как-то на частную собственность и приказывать им, как встречать гостей!» – захлебываются возмущением в комментариях россиянине.

«Приятного вам банкротства, господа отельеры», – язвит другой читатель.

«Обязательная вакцинация все ближе. И всем плевать, что это противоречит части 2 статьи 21 Конституции».

«Намечается такая дискриминация, которой мир не видел со времен рабства чернокожих...»

«Вот бабки, сдающие комнаты, теперь озолотятся!»

«Да вы ковидный геноцид устроили!!!» – горячатся участники обсуждения.

Цитата

«В регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нулевая толерантность»

Питер также закрутил гайки: с 21 июня в городе не работают аттракционы и аквапарки, запрещено проведение массовых мероприятий с участием более пятисот человек. А на любые мероприятия с числом участников больше 75 человек можно будет явиться только с отрицательным тестом на COVID-19. Ранее в Северной столице запретили работу фуд-кортов, детских комнат при ресторанах и торговых центрах, закрыли общепит на ночь. 65% питерских госслужащих должны будут сделать прививку.

Но губернатор города Александр Беглов на этом не остановился, а еще призвал к «нулевой толерантности» в отношении непривитых соотечественников.

«Знаете, мы к таким людям должны относиться с нулевой толерантностью, поскольку они вредят не только себе, но и своим близким и просто окружающим», – заявил он, вызвав взрыв возмущения.

«А не является ли это разжиганием ненависти к определенной группе лиц? Где Бастрыкин?», «Сначала оптимизировали здравоохранение и сокращали целыми больницами койко-места, а теперь он имеет наглость говорить, что люди опять виноваты в том, что эти деятели наделали?! Мы вас от всего сердца ненавидим, поэтому нулевая толерантность у нас к Вам!» – негодуют россияне.

«Полный бардак. Медики говорят одно, политики и управленцы – другое. Что за ерунда? Когда закончится этот беспредел?!» – пишут в комментариях граждане.

Справка

В борьбе с вирусом каждый регион креативит по-своему

С 1 июля ковид-контроль решили ввести и в Якутии, причем не только в сфере общепита, но и в фитнес-клубах, на спортивно-досуговых объектах, в букмекерских конторах и т.п.

В Карелии предложили всем пожилым жителям региона самоизолироваться, а индивидуальным предпринимателям и самозанятым пройти вакцинацию до 1 августа.

В Новосибирске в детские лагеря навестить детей не пустят даже вакцинированных родителей...

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