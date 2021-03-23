QR-код доступа: регионы выясняют, кто лидер по "нулевой толерантности"
Российские власти, вопреки своим же обещаниям, вводят все больше ограничений для непривитых россиян
Власти, вопреки своим же обещаниям, вводят все больше ограничений для непривитых россиян
Москва короноглавая
На прошлой неделе чиновники соревновались в изобретении ограничительных мер. Первым тон задал, конечно, мэр Москвы Сергей Собянин, на которого, по традиции, ориентируются главы и всех других регионов. На глобальный локдаун столичная мэрия еще не решилась, но мелкие локдауны уже выставляет на каждом шагу.
Так, с 28 июня в Москве начинают действовать правила, по которым в заведения общественного питания попасть можно будет только по QR-коду. Его могут получить люди, вакцинированные от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней.
У ресторанов и кафе резко добавляется головной боли – они должны обеспечить систему проверки QR-кодов. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку. Для мелких частных точек это фактически приговор. Правда, до 12 июля разрешили посещать летние веранды. Рестораторы и владельцы общепита хватаются за голову: по прогнозам, они теперь потеряют до 80% посетителей.
«Моя аудитория – это веганы. Большинство из них против QR-кодов. Соответственно, с введением этой инициативы, я теряю своих гостей. На веранде у меня есть 3–4 столика, но это не спасет ситуацию. Нам придется закрыть кафе и работать только на доставку. Мы потеряем до 90% выручки. У меня нет сил бороться. Я могу повлиять на сотрудников, чтобы они принимали все необходимые меры безопасности, но я не могу повлиять на гостей, которые имеют право делать свой выбор. Я не имею право разделять людей по какому-либо признаку», – выступила от имени коллег основательница био-бистро «Циники» Жанна Шпагина.
«Собянин бредит «бушующей» эпидемией, которой по статистике не было и нет, и при этом требует от Кремля разрешить ввести в Москве полный локдаун, чтобы закрыть все и вся, доведя город до транспортного коллапса и реализовав другие идеи, так полюбившиеся мэру, но служащие исключительно для повышения его собственной значимости в надежде на то, что его все же оставят управлять столицей после выборов», – резко выступил в своем телеграм-канале глава гражданской коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов.
Интернет тоже бурлит. «Давай локдаун, или слабо?», «Пусть Путин остановит пандемию, он же печенегов и половцев остановил», – саркастично пишут пользователи сети.
Власти Подмосковья еще повысили градус обсуждения, когда не исключили, что будут пускать в общественный транспорт только при наличии QR-кода.
Кстати
На прошлой неделе пункт вакцинации в ивановском парке Степанова закрылся из-за... ковида, после того как там обнаружили больного коронавирусом.
Сочи вкололи вакцину от туристов
Ну а глава Краснодарского края одним своим заявлением поставил под удар весь туристический сезон. С 1 августа на местный юг не будут пускать людей, не привившихся от коронавируса. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже заявили, что буквально через полчаса после публикации сообщения губернатора начались массовые аннуляции туров. От поездок на Кубань в июле уже отказались 30% туристов, а в августе – 70%. АТОР призвала краснодарские власти одуматься.
«Гостиницы не принадлежат государству, это частный бизнес! Они не имеют права влиять как-то на частную собственность и приказывать им, как встречать гостей!» – захлебываются возмущением в комментариях россиянине.
«Приятного вам банкротства, господа отельеры», – язвит другой читатель.
«Обязательная вакцинация все ближе. И всем плевать, что это противоречит части 2 статьи 21 Конституции».
«Намечается такая дискриминация, которой мир не видел со времен рабства чернокожих...»
«Вот бабки, сдающие комнаты, теперь озолотятся!»
«Да вы ковидный геноцид устроили!!!» – горячатся участники обсуждения.
Цитата
«В регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Нулевая толерантность»
Питер также закрутил гайки: с 21 июня в городе не работают аттракционы и аквапарки, запрещено проведение массовых мероприятий с участием более пятисот человек. А на любые мероприятия с числом участников больше 75 человек можно будет явиться только с отрицательным тестом на COVID-19. Ранее в Северной столице запретили работу фуд-кортов, детских комнат при ресторанах и торговых центрах, закрыли общепит на ночь. 65% питерских госслужащих должны будут сделать прививку.
Но губернатор города Александр Беглов на этом не остановился, а еще призвал к «нулевой толерантности» в отношении непривитых соотечественников.
«Знаете, мы к таким людям должны относиться с нулевой толерантностью, поскольку они вредят не только себе, но и своим близким и просто окружающим», – заявил он, вызвав взрыв возмущения.
«А не является ли это разжиганием ненависти к определенной группе лиц? Где Бастрыкин?», «Сначала оптимизировали здравоохранение и сокращали целыми больницами койко-места, а теперь он имеет наглость говорить, что люди опять виноваты в том, что эти деятели наделали?! Мы вас от всего сердца ненавидим, поэтому нулевая толерантность у нас к Вам!» – негодуют россияне.
«Полный бардак. Медики говорят одно, политики и управленцы – другое. Что за ерунда? Когда закончится этот беспредел?!» – пишут в комментариях граждане.
Справка
В борьбе с вирусом каждый регион креативит по-своему
С 1 июля ковид-контроль решили ввести и в Якутии, причем не только в сфере общепита, но и в фитнес-клубах, на спортивно-досуговых объектах, в букмекерских конторах и т.п.
В Карелии предложили всем пожилым жителям региона самоизолироваться, а индивидуальным предпринимателям и самозанятым пройти вакцинацию до 1 августа.
В Новосибирске в детские лагеря навестить детей не пустят даже вакцинированных родителей...
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Материалы вышли в издании «Собеседник» №24-2021.