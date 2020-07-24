Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

С 28 июня в Москве начинают действовать правила, по котором в заведения общественного питания попасть можно будет только по QR-коду. Его могут получить люди вакцинированные от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. О том, как рестораторы готовятся к новым ограничениям, пишет ТАСС.

С понедельника рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля посетителей. Те, кто не будет выполнять эти требования, смогут работать только на вынос или на доставку. При этом, до 12 июля будет разрешено посещать летние веранды кафе.

По словам экспертов, заведениям общепита нужно дать больше времени подготовиться к введению нового режима, сделать переходный период на месяц, в течение которого заведения не будут штрафовать, а также важно упростить посещение точек общественного питания для иностранных граждан.

«Моя аудитория — это веганы. Большинство из них против QR-кодов. Соответственно, с введением этой инициативы, я теряю своих гостей. На веранде у меня есть 3-4 столика, но это не спасет ситуацию. Нам придется закрыть кафе и работать только на доставку. Мы потеряем до 90% выручки. У меня нет сил бороться. (...) Я могу повлиять на сотрудников, чтобы они предпринимали все необходимые меры безопасности, но я не могу повлиять на гостей, которые имеют право делать свой выбор. Я не имею право разделять людей по какому-либо признаку», — рассказала основательница био-бистро «Циники» Жанна Шпагина.

Но появятся и те, кто только увеличит свою выручку. Например, фаст-фуды, где людям нет необходимости занимать столики, а главными выгодполучателями станут предприятия доставки, которые в условиях отсутствия конкуренции захватят рынок.

Основной проблемой сейчас является то, как найти способ ресторанов и кафе пережить этот период.

Как считает генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков, необходимо исключить веранды из ограничений нового указа и срочно дать возможность их открытия по упрощенной схеме. Также необходимо снизить долговую нагрузку на заведения, а властям создать доступные точки тестирования, в том числе на входе в ресторан.