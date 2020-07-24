"Мы вас от всего сердца ненавидим": россияне обвинили Беглова в призывах к "травле" непривитых

Вслед за Москвой, власти которой делают все возможное и, стоит признать, весьма раздражающее многих граждан, для того чтобы добиться повышения темпов вакцинации, ограничения пришли и в Северную столицу России. Так, с 21 июня в Петербурге действуют ограничения, в рамках которых в городе не работают аттракционы и аквапарки, запрещено проведение массовых мероприятий с участием более пяти сотен человек. А на торжественные, выставочные и прочие мероприятия, которые соберут свыше 75 человек, посетители могут попасть только с отрицательным тестом на COVID-19. Еще ранее власти Петербурга объявили о запрете на работу фуд-кортов, детских комнат при ресторанах и торговых центрах, закрыли общепит на ночь.

Последовали в Петербурге и еще одному примеру Москвы: до 15 августа 65% городских госслужащих должны сделать прививку. Возможно, эти действия петербургских властей не вызвали бы такого противления со стороны общества, тем более что они далеки от обязательной вакцинации в Москве, если бы не довольно резкие высказывания губернатора города Александра Беглова, призвавшего россиян к «нулевой толерантности» в отношении непривитых соотечественников.

По словам Беглова, люди, которые отказываются от вакцинации, подвергают опасности не только себя, но и окружающих, а также провоцируют рост нагрузки на систему общественного здравоохранения.

«Знаете, мы к таким людям должны относиться с нулевой толерантностью, поскольку они вредят не только себе, но и своим близким и просто окружающим», – заявил он.

И эти слова отозвались в обществе целым потоком критики. Фактически, высказывания россиян в социальных сетях, направленные в адрес губернатора Петербурга, сравнялись по своему накалу с риторикой, которой москвичи придерживаются, рассуждая о деятельности столичного градоначальника Сергея Собянина.

«Этот гауляйтер Питера еще один пример, что им всем на холопов наплевать. Прививки бесплатно, тесты платно... Потом все платно сделают, так и будет»;

«Ага, пальмой народ кормить и ядерные отходы завозить – это у них не проблема, а тут о народе беспокоиться стали»;

«Как грустно, когда во власти откровенные кретины»;

«А не является ли это разжиганием ненависти к определенной группе лиц? Где Бастрыкин?»;

«По сути Беглов призывает к травле. При чем меньшинство будет травить большинство. Он так бы травил зарвавшихся чиновников»;

«Сначала оптимизировали здравоохранение и сокращали целыми больницами койкоместа, а теперь он имеет наглость говорить, что люди опять виноваты в том, что эти деятели наделали?! Мы вас от всего сердца ненавидим, поэтому нулевая толерантность у нас к Вам!» – возмущаются в комментариях россияне.