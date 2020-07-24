Сегодня, в 10:39

"Мы вас от всего сердца ненавидим": россияне обвинили Беглова в призывах к "травле" непривитых

Вслед за Москвой, власти которой делают все для повышения темпов вакцинации, ограничения пришли и в Северную столицу

Фото: Global Look Press

Вслед за Москвой, власти которой делают все возможное и, стоит признать, весьма раздражающее многих граждан, для того чтобы добиться повышения темпов вакцинации, ограничения пришли и в Северную столицу России. Так, с 21 июня в Петербурге действуют ограничения, в рамках которых в городе не работают аттракционы и аквапарки, запрещено проведение массовых мероприятий с участием более пяти сотен человек. А на торжественные, выставочные и прочие мероприятия, которые соберут свыше 75 человек, посетители могут попасть только с отрицательным тестом на COVID-19. Еще ранее власти Петербурга объявили о запрете на работу фуд-кортов, детских комнат при ресторанах и торговых центрах, закрыли общепит на ночь.

Последовали в Петербурге и еще одному примеру Москвы: до 15 августа 65% городских госслужащих должны сделать прививку. Возможно, эти действия петербургских властей не вызвали бы такого противления со стороны общества, тем более что они далеки от обязательной вакцинации в Москве, если бы не довольно резкие высказывания губернатора города Александра Беглова, призвавшего россиян к «нулевой толерантности» в отношении непривитых соотечественников.

По словам Беглова, люди, которые отказываются от вакцинации, подвергают опасности не только себя, но и окружающих, а также провоцируют рост нагрузки на систему общественного здравоохранения. 

«Знаете, мы к таким людям должны относиться с нулевой толерантностью, поскольку они вредят не только себе, но и своим близким и просто окружающим», – заявил он. 

И эти слова отозвались в обществе целым потоком критики. Фактически, высказывания россиян в социальных сетях, направленные в адрес губернатора Петербурга, сравнялись по своему накалу с риторикой, которой москвичи придерживаются, рассуждая о деятельности столичного градоначальника Сергея Собянина.

«Этот гауляйтер Питера еще один пример, что им всем на холопов наплевать. Прививки бесплатно, тесты платно... Потом все платно сделают, так и будет»;

«Ага, пальмой народ кормить и ядерные отходы завозить – это у них не проблема, а тут о народе беспокоиться стали»;

«Как грустно, когда во власти откровенные кретины»;

«А не является ли это разжиганием ненависти к определенной группе лиц? Где Бастрыкин?»;

«По сути Беглов призывает к травле. При чем меньшинство будет травить большинство. Он так бы травил зарвавшихся чиновников»;

«Сначала оптимизировали здравоохранение и сокращали целыми больницами койкоместа, а теперь он имеет наглость говорить, что люди опять виноваты в том, что эти деятели наделали?! Мы вас от всего сердца ненавидим, поэтому нулевая толерантность у нас к Вам!» – возмущаются в комментариях россияне.

Персона
Общество 5 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 19 часов назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 1 день назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 2 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 3 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 6 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 25 минут назад

Россияне требуют объяснить, как число переболевших вдруг увеличилось вдвое

Общество 41 минуту назад

Коронавирус становится опаснее, маскируясь под ОРЗ и не вызывая потерю обоняния

Политика 1 час назад

Думский начальник Натальи Поклонской намекнул о ее новой работе

Политика 1 час назад

"Победить меня честно у вас не получится": Илью Яшина лишили избирательного права

Общество 2 часа назад

Единороссы протаранили лодку с ребенком. Его отец утонул. Спустя неделю дело не возбуждено

Общество 2 часа назад

Власти Москвы рассказали, как получить QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Политика 2 часа назад

"Мы в шоке": Власти Беларуси перевели Протасевича и россиянку Сапегу под домашний арест

Общество 2 часа назад

Москва бьет очередные рекорды по жаре, синоптики предупреждают о сухих грозах

Общество 3 часа назад

Данил Махницкий, партия "Новые люди": конкуренция на мусорном рынке спасет Россию от незаконных свалок

Политика 3 часа назад

Главное к 25 июня: Холостые санкции, Instagram с ноута, вакцины уже не хватает

Общество 4 часа назад

Почти 30% работодателей хотят в июле перевести сотрудников на удаленку из-за COVID-19

Общество 4 часа назад

ВОЗ: Индийским штамм коронавируса "Дельта" в два раза опаснее и быстрее обычного

Политика 5 часов назад

Лидеры пяти стран отказываются терпеть присутствие Путина на саммите ЕС

Общество 5 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Политика 10 часов назад

На карандаш! Элла Памфилова

Недвижимость 12 часов назад

В Перми задерживают жителей двора, записавших обращение на прямую линию к Путину

Общество 12 часов назад

Роковые вкусняшки

Политика 12 часов назад

Нидерландский премьер отказался сидеть на одном саммите с Путиным из-за катастрофы с Boeing

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика