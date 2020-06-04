Савельев Михаил
Сегодня, в 14:44

"Россияне, готовьтесь": общество встревожено решениями Собянина, Воробьева и Беглова

Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому в Подмосковье будут усилены ограничительные меры

Фото: Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому в Подмосковье будут усилены ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Так, с 13 по 20 июня в области в обязательном порядке требуется носить маски и респираторы при посещении любых общественных мест без исключения, включая такси, вокзалы, мосты и пешеходные переходы.

Организации обязаны не пускать граждан, которые игнорируют масочный режим. На платежных терминалах появится информация о ближайших пунктах вакцинации. Организациям и ИП в свою очередь рекомендовано заняться организацией мероприятий, которые будут стимулировать жителей к вакцинации – предложено сделать скидки, розыгрыши и подарки для клиентов, которые прошли вакцинацию.

Стоит отметить, что до этого указы об усилении ограничительных мер подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин. Жители России в социальных сетях достаточно негативно расценивают очередные «инициативы» властей, а некоторые и вовсе уверены, что дело приближается к введению принудительной вакцинации по всей территории страны.

«Россияне, готовьтесь, подготовка почвы для принудительной вакцинации пошла»

«Губернатор разве может указывать гражданам что и как носить?»

«Я думаю, что просто нагнетают ситуацию чтобы все пошли прививаться!»

«Продажи масок упали?»

«А как они остановят то? Силой? Хотел бы я на это посмотреть»

«Скоро выборы, нельзя допустить проведение митингов оппозиции, вот и ужесточили. К началу сентября всё отменят»

«Заколебали! Лето сейчас, хватит уже эту дурость городить»

«Как же это всё надоело!», – пишут недовольные комментаторы.

Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Политика 43 минуты назад

Георгий Федоров: нельзя исключать введения локдауна в России

Политика 1 час назад

"А мне все равно": Путин не обещает, что Навальный выйдет из колонии живым

Политика 1 час назад

"Власть насмехается над народом и боится его": Соловей рассказал о политической элите в России

Политика 1 час назад

"Члены НАТО несут ответственность за поддержку обороны Украины", – Борис Джонсон

Общество 1 час назад

"Есть много странностей": Гращенков прокомментировал неожиданные ограничения от властей

Общество 2 часа назад

Редакция "Эха Москвы" призвала Кремль вернуть "Дождю" аккредитацию в пуле

Общество 2 часа назад

Власти Подмосковья ужесточили коронавирусные ограничения

Политика 4 часа назад

Закрытый суд в Минске отклонил жалобу россиянки Сапеги. Ей вменяют минимум две статьи

Общество 5 часов назад

"У Собянина истерика из-за отставки": политик раскрыл причины новых ограничений в Москве

Общество 5 часов назад

Синдеева: Никаких изменений в редакционной политике "Дождя" не будет

Общество 5 часов назад

"Понравилось "щемить" население": россияне недовольны новыми ограничениями в Петербурге

Общество 5 часов назад

Укол на удачу: поднимут ли суперпризы от Собянина и Воробьева уровень вакцинации

Общество 6 часов назад

Минобрнауки рекомендует столичным вузам перевести занятия в онлайн

Политика 6 часов назад

Белый дом объяснил слова Байдена об "обмене" киберпреступниками с Россией

Политика 7 часов назад

Американский суд отверг все претензии Дерипаски по санкциями Минфина США

Политика 8 часов назад

Заявление G7, победа Джоковича, ковидные ограничения в России. Главное к 14 июня

Политика 9 часов назад

Байден не обещает успеха с Путиным: у него огромная власть и нет идеологии

Политика 20 часов назад

Все мы теперь немножко экстремисты. Итоги недели одним предложением

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика