"Россияне, готовьтесь": общество встревожено решениями Собянина, Воробьева и Беглова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому в Подмосковье будут усилены ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

Так, с 13 по 20 июня в области в обязательном порядке требуется носить маски и респираторы при посещении любых общественных мест без исключения, включая такси, вокзалы, мосты и пешеходные переходы.

Организации обязаны не пускать граждан, которые игнорируют масочный режим. На платежных терминалах появится информация о ближайших пунктах вакцинации. Организациям и ИП в свою очередь рекомендовано заняться организацией мероприятий, которые будут стимулировать жителей к вакцинации – предложено сделать скидки, розыгрыши и подарки для клиентов, которые прошли вакцинацию.

Стоит отметить, что до этого указы об усилении ограничительных мер подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин. Жители России в социальных сетях достаточно негативно расценивают очередные «инициативы» властей, а некоторые и вовсе уверены, что дело приближается к введению принудительной вакцинации по всей территории страны.

«Россияне, готовьтесь, подготовка почвы для принудительной вакцинации пошла»

«Губернатор разве может указывать гражданам что и как носить?»

«Я думаю, что просто нагнетают ситуацию чтобы все пошли прививаться!»

«Продажи масок упали?»

«А как они остановят то? Силой? Хотел бы я на это посмотреть»

«Скоро выборы, нельзя допустить проведение митингов оппозиции, вот и ужесточили. К началу сентября всё отменят»

«Заколебали! Лето сейчас, хватит уже эту дурость городить»

«Как же это всё надоело!», – пишут недовольные комментаторы.