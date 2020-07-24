"Он не хочет найти новую работу?" Россияне не сдержали эмоций после слов Пескова о вакцинации

Тот факт, что в Кремле фактически забыли о недавних и неоднократных выступлениях президента Путина, в которых глава государства публично заявлял о «недопустимости» введения в стране обязательной вакцинации, в последние дни стал раздражать россиян настолько сильно, что некоторые эксперты уже заговорили о риске «прививочных бунтов».

Как бы там ни было, но формально вакцинация в стране остаётся добровольной. Правда, это только на бумаге. Ведь в действительности, введение обязательной иммунизации для работников в сфере услуг давно «переплюнуто» новыми мерами. К примеру, в столице вводят новые правила для посещения заведений общепита. В будущем, убеждены наблюдатели, эта норма распространится не только на кафе и рестораны, но и на другие сферы. Более того, её география вполне может расшириться, выйдя далеко за пределы Москвы.

Между тем президент Путин явно избегает возможности высказаться по этой теме, вероятнее всего, опасаясь навлечь на себя гнев большинства россиян перед парламентскими выборами, тем более что они и без того не сулят властям и связанным с ними политическим силам никаких радужных перспектив. Общаться с обществом на тему вакцинации и ограничений поручено главе президентской пресс-службы Пескову.

Вот только озвучиваемая им позиция остаётся не до конца понятной. Ещё недавно Дмитрий Песков заявлял, что вакцинация в России остаётся добровольной, но при этом выступил в поддержку принятых норм по обязательной вакцинации работников сферы услуг и транспорта.

Более того, совсем недавно представитель Кремля и вовсе выдал заявление, которое тут же назвали циничным. Он снова повторил, что вакцинация для россиян остаётся добровольной, при этом подчеркнув, что у тех, кто подпадает под новые нормы, все ещё есть выбор:

«Это добровольность, поскольку вы всегда можете поменять работу, не связанную со сферами, в которых требуется прививка».



