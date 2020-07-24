Что творит Кремль? Несмиян увидел "цинизм" в словах Пескова о "добровольной вакцинации"

Слово взял глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков, поддержавший решение столичных властей, но и при этом подчеркнувший, что вакцинация в России остаётся добровольной. Этот парадокс, стоит признать, раздражает немалое количество людей. А после того, как Песков в очередной раз выступил с заявлениями о «добровольности», добавив к своим словам странное определение «почти», его поведение уже начали сравнивать с откровенным цинизмом.

Между тем, как пишет известный российский журналист Анатолий Несмиян, цинизм в действиях Кремля на фоне сложившейся ситуации действительно «зашкаливает». При этом эксперт обращает внимание, что при вводимых в последнее время правилах больше всего пострадают именно пожилые россияне. И по этому поводу у журналиста есть определённые мысли. Он, к примеру, убеждён, что власти больше не хотят заботиться о благополучии стариков, поскольку для достижения необходимых результатов на выборах они в их «помощи» больше не нуждаются.

«Дмитрий Песков в обычной глумливой манере заявил, что вакцинация в России остаётся делом добровольным, – эмоционально пишет Несмиян в своём авторском телеграм-канале. – "Почти добровольным", – добавил он. Что значит это "почти", Песков объяснять не стал. Существует ли в Конституции такое определение, как "почти" права человека – он тоже не стал заострять внимание, впрочем, какая там Конституция, о чём вы. У нас тут не пойми что творится. Но режим ЧС вводить не станем – оснований нет.

Добровольность, как считает Песков, выглядит просто: не хочешь вакцинироваться – уходи с работы и ищи, где можно работать без прививки. Пока ещё такие места есть. Проблема только в том, что непривитому человеку отныне запрещено ещё много чего другого – от транспорта до общепита. К примеру, как пенсионер должен добираться до больницы? Пешком? Или ему тоже искать транспорт, в котором пока ещё можно передвигаться без справки?

Разумеется, цинизм зашкаливает. Проблема даже не в ограничениях, а в том, что они вводятся реактивно и ситуативно, без возможности хоть как-то обеспечить граждан, которые, конечно же, при резкой смене ситуации теряются. Собственно говоря, для того и существует государство, чтобы не только собирать налоги и распределять бюджетные средства по своим карманам. Но это государство. В бандитском шалмане привыкли жить по другим правилам.

Понятно, что нынешние удары, прежде всего, бьют по самым слабым людям во всех отношениях и в первую очередь по пожилым. И если прежде пенсионеров считали «ядерным электоратом», который держали лишь для того, чтобы обеспечить необходимую поддержку на выборах, то сейчас, с развитием новых технологий фальсификации итогов любых выборов, необходимости в этом контингенте больше нет. Отныне старики превратились в балласт, который необходимо содержать, отламывая ему солидный кусок из бюджета. А у них на эти деньги свои виды. Так что тут ничего личного, просто вы проедаете наши деньги».