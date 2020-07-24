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"Путин боится ответственности": россияне винят Кремль в "новом локдауне"

Общество обвиняет власть в том, что она "сливается" и "умывает руки" в условиях большой угрозы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России продолжает оставаться достаточно напряжённой. Регионы страны, которые друг за другом принимают решения об обязательной вакцинации «для определённых групп населения», переживают заметное повышение показателей новых случаев заражения. Власти с завидной регулярностью постепенно ужесточали ограничительные меры, в результате чего в обществе пошли слухи о новом локдауне в России.

К слову, уже сегодня в Бурятии было объявлено, что регион переходит в режим локдауна: с 27 июня по 11 июля будет закрыто всё кроме продуктовых магазинов, транспорта, СМИ и объектов жизнеобеспечения. Россияне с новой силой стали обсуждать возможность введения всероссийского локдауна, памятуя о том, что именно из Бурятии впервые пришла информация о введении обязательной вакцинации.

Дело дошло до того, что отвечать пришлось уже Кремлю: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что локдаун федерального уровня вводить не планируется. Также он добавил, что регионы вправе применять все необходимые меры для сдерживания распространения вируса.

«Именно регионы определяют те меры, которые должны приниматься в текущих условиях», – отметил Песков.

Реакция россиян на слова пресс-секретаря Владимира Путина стала довольно предсказуемой: общество моментально обвинило Кремль в том, что тот «сливается» и «умывает руки» в условиях большой угрозы.

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«У нас федеральная власть вообще слилась?? Ай молодцы! Правильно, чтобы потом после шухера остаться белыми и пушистыми».

«Как всегда открестились».

«Чуть жареным запахло, сразу регионы решают, что да как. Да что вы за власть такая? Не власть, а чепуха – социальные решать мы не можем».

«О, как ловко сняли с себя ответственность».

«Это уже какие-то Соединённые Регионы России».

«А, у нас же голосование в сентябре. Ну на время голосования мы снова победим корону».

«Надоели их двойные стандарты. Границы открыли. В Москве опять какая-то сходка по безопасности. Ни одного человека не увидела в маске. Пляжи на всём побережье у нас завалены туристами. В городе тоже не пройти от них. Я думаю, что на местах решают с великой подачи Кремля. Кремль даёт фас Собянину, а дальше все идут по указке его. Надо же врушам и обнулёнышам как-то репутацию свою поддерживать. Потом скажет, что моя хата с краю. Все решают губернаторы на местах. А по сути ничего они не решают».

«Путин боится ответственности – все на регионы свалил. А если что, то он тут не причём».

«Зачем вы там тогда нужны, раз на регионы все спихиваете?», – пишут недовольные жители страны.

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