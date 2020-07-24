"Путин боится ответственности": россияне винят Кремль в "новом локдауне"

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России продолжает оставаться достаточно напряжённой. Регионы страны, которые друг за другом принимают решения об обязательной вакцинации «для определённых групп населения», переживают заметное повышение показателей новых случаев заражения. Власти с завидной регулярностью постепенно ужесточали ограничительные меры, в результате чего в обществе пошли слухи о новом локдауне в России.

К слову, уже сегодня в Бурятии было объявлено, что регион переходит в режим локдауна: с 27 июня по 11 июля будет закрыто всё кроме продуктовых магазинов, транспорта, СМИ и объектов жизнеобеспечения. Россияне с новой силой стали обсуждать возможность введения всероссийского локдауна, памятуя о том, что именно из Бурятии впервые пришла информация о введении обязательной вакцинации.

Дело дошло до того, что отвечать пришлось уже Кремлю: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что локдаун федерального уровня вводить не планируется. Также он добавил, что регионы вправе применять все необходимые меры для сдерживания распространения вируса.

«Именно регионы определяют те меры, которые должны приниматься в текущих условиях», – отметил Песков.

Реакция россиян на слова пресс-секретаря Владимира Путина стала довольно предсказуемой: общество моментально обвинило Кремль в том, что тот «сливается» и «умывает руки» в условиях большой угрозы.