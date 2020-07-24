"Чёрный лебедь" для Кремля: Гращенков рассказал о больших рисках для власти

Посеявшие среди населения немало тревоги и недовольства решения властей о введении обязательной вакцинации, дополненные общим недоверием к любым инструментам, используемым властями для борьбы с коронавирусом, в том числе к вакцинации, сформировали в России довольно непростую ситуацию.

Теперь едва ли не каждое новое заявление властей по поводу тех или иных мер, направленных на недопущение распространения заболевания, встречает всё больше критики и сопротивления.

В экспертной среде на этом фоне даже начали говорить о том, что в России не исключён «прививочный бунт», поскольку напряжённость в обществе продолжает расти.

Обеспокоенные этим власти, считает известный российский политолог Илья Гращенков, даже решились провести соответствующие исследования, в рамках которых спрогнозировали, что оснований опасаться протестов нет. Между тем, отмечает специалист, эти прогнозы могут оказаться ошибочными, тем более что есть масса факторов, способствующих дальнейшему росту недовольства среди граждан.

«Власти прогнозируют, что никаких "антивакцинных бунтов" не будет. Вероятнее всего, из-за обострившейся ситуации были в спешке проведены соответствующие соцопросы, по итогам которых стало очевидно, что проблема есть, но её пока оценивают лишь как потенциальную», – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.