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"Чёрный лебедь" для Кремля: Гращенков рассказал о больших рисках для власти

Едва ли не каждое новое заявление властей о мерах против распространения коронавируса, наталкивается на критику и сопротивление

Фото: Global Look Press

Посеявшие среди населения немало тревоги и недовольства решения властей о введении обязательной вакцинации, дополненные общим недоверием к любым инструментам, используемым властями для борьбы с коронавирусом, в том числе к вакцинации, сформировали в России довольно непростую ситуацию.

Теперь едва ли не каждое новое заявление властей по поводу тех или иных мер, направленных на недопущение распространения заболевания, встречает всё больше критики и сопротивления.

В экспертной среде на этом фоне даже начали говорить о том, что в России не исключён «прививочный бунт», поскольку напряжённость в обществе продолжает расти.

Обеспокоенные этим власти, считает известный российский политолог Илья Гращенков, даже решились провести соответствующие исследования, в рамках которых спрогнозировали, что оснований опасаться протестов нет. Между тем, отмечает специалист, эти прогнозы могут оказаться ошибочными, тем более что есть масса факторов, способствующих дальнейшему росту недовольства среди граждан.

«Власти прогнозируют, что никаких "антивакцинных бунтов" не будет. Вероятнее всего, из-за обострившейся ситуации были в спешке проведены соответствующие соцопросы, по итогам которых стало очевидно, что проблема есть, но её пока оценивают лишь как потенциальную», – пишет Гращенков в своём авторском телеграм-канале.
Фото: Facebook
Илья Гращенков

«Как пишет "Незыгарь", аналитики прогнозируют, что масштабных протестов в связи с проведением в некоторых регионах обязательной вакцинации не ожидается. Кроме того, ВЦИОМ публикует данные о том, что 49% россиян поддерживают это решение, 51% – против него.

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Важный момент, люди готовы вакцинироваться по принуждению, при одном лишь условии – государство берет на себя всю ответственность за последствия от укола. Одна из популярных позиций звучит так: будет соответствующий закон – мы привьёмся, а так – нет.

Сейчас государство пытается обойти эту проблему, делегируя полномочия принуждать к вакцинации на нижние этажи – региональным властям и даже их инструментам в виде главных санврачей. При этом, вся полнота ответственности в случае побочных эффектов после укола, все ещё ложится на плечи прививаемого, поскольку он формально даёт своё добровольное согласие на вакцинацию.

Ещё один не менее важный момент – нет выбора вакцин. Многие готовы прививаться, но только зарубежными препаратами, даже за свой счёт и на своё усмотрение, но сделать это в России физически невозможно.

Кроме всего прочего, все ещё не существует чёткой формулировки от властей, существует ли опасность прививки для групп риска и уже переболевших. Нет и чёткого понимания по поводу такого понятия, как «ревакцинация». Нет даже стратегии на будущее: будет ли вакцинация регулярной, и нет ли определённых рисков при таком подходе.

Все эти вопросы остаются без ответов, нет соответствующей коммуникации, её заменяют давлением и принуждением, есть даже явная попытка размыть ответственность за происходящее. Разумеется, всё это формирует в обществе весьма тревожный фон. Так что, сколько бы ни прогнозировали отсутствие базы для протестов, но "чёрный лебедь" он на то и неожиданный, что может проявиться вопреки любой аналитике».

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