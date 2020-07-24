Сегодня, в 18:03

"Началось, дальше – остальная Россия": общество бурно отреагировало на новый локдаун в Бурятии

Власти региона вводят режим нерабочих дней в период с 27 июня по 11 июля и объявляют ряд ограничений

Фото: Сергей Фомин/Global Look Press

Столица Бурятии Улан-Удэ

Локдаун, которым на фоне усугубления эпидемиологической ситуации стращал граждан мэр Москвы Сергей Собянин, вызвав тем самым новую волну возмущения в обществе, введён в первом российском регионе. Правда, теперь «пионером» в этом вопросе оказалась вовсе не столица, а Республика Бурятия.

Сообщается, что власти региона вводят на его территории режим нерабочих дней в период с 27 июня по 11 июля, причём это решение мотивировано именно ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

«В течение двух недель будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, торговых организаций, занимающихся реализацией продуктов и товаров первой необходимости, предприятий ЖКХ, СМИ, общественного транспорта», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Так, в Бурятии на указанный период будет ограничен доступ к местам массового отдыха граждан, в том числе в районе Байкала. Кроме всего прочего, детям в возрасте до 14 лет разрешается выходить на улицу исключительно в сопровождении взрослых. Уже 24 июня будет опубликован указ главы региона, в тексте которого будут приведены подробные детали вводимых ограничений.

Фото: Евгений Филипов/Global Look Press
Глава Бурятии Алексей Цыденов

Россияне в большинстве своём восприняли новости из Бурятии с тревогой, многие откровенно побаиваются, что эта практика впоследствии будет внедрена и в других субъектах, есть и те, кто прямо призывает отправить руководство республики в тюрьму, обвиняя его в самоуправстве.

Собянин пугает жестким локдауном: москвичи "съедают" по 200-300 коек в день
«СМИ бы тоже надо позакрывать. Хоть немного бы от них отдохнуть».

«Бедные буряты. Держитесь».

«Радостно гробим экономику России».

«Жаль не Москва, эх, доводят народ до сумасшествия».

«Сейчас Москва подтянется».

«Продолжают убивать малый бизнес».

«Началось, дальше – остальная Россия».

«В тюрьму руководителей Бурятии за незаконное самоуправство!»

«Тогда платите людям деньги», – делятся пользователи своими мыслями в социальных сетях.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 часа назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 1 день назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 4 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 4 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Политика 1 час назад

Экстремизм без "коктейля Молотова"

Политика 2 часа назад

Британия отрицает, что в её эсминец стреляли и что он зашел в российские воды

Общество 2 часа назад

В Москве побит абсолютный температурный рекорд июня - 37,4 градуса!

Общество 2 часа назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Общество 2 часа назад

Владимир Жириновский: "Вакцин полно, но все пункты полупустые!"

Политика 2 часа назад

Вслед за британским эсминцем российский истребитель перехватил самолет США близ Курил

Политика 4 часа назад

Российское судно и самолет предупредительно обстреляли британский эсминец в Черном море

Общество 4 часа назад

"Цифровое рабство наступило": москвичи возмущены новыми "ковидными" ограничениями

Общество 5 часов назад

Sobesednik.ru узнал, чем прививаются депутаты

Политика 6 часов назад

Почему Байден просил встречи с Путиным? Делягин раскрыл три причины

Без рубрики 6 часов назад

Не ресторанами одними: Пляжи Москвы на фоне новых ограничений из-за COVID-19

Общество 6 часов назад

Любой россиянин может уйти в отпуск на целый год: Эксперт рассказала, как это сделать

Политика 7 часов назад

Прививайся или работу потеряешь

Общество 8 часов назад

"Приезжим даже позавтракать негде": Бизнес требует разрешить рестораны в отелях

Общество 8 часов назад

“Собянин обезумел": политик рассказал, что мэр Москвы готовит гражданам новый “сюрприз"

Политика 9 часов назад

Зюганов идет на выборы как на пенсию

Общество 9 часов назад

Почти четверть россиян боятся, что их заменят роботами: Какие профессии скоро исчезнут

Общество 9 часов назад

Какую вакцину выбрали вы для прививки?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика