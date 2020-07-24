"Началось, дальше – остальная Россия": общество бурно отреагировало на новый локдаун в Бурятии

Локдаун, которым на фоне усугубления эпидемиологической ситуации стращал граждан мэр Москвы Сергей Собянин, вызвав тем самым новую волну возмущения в обществе, введён в первом российском регионе. Правда, теперь «пионером» в этом вопросе оказалась вовсе не столица, а Республика Бурятия.

Сообщается, что власти региона вводят на его территории режим нерабочих дней в период с 27 июня по 11 июля, причём это решение мотивировано именно ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

«В течение двух недель будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, торговых организаций, занимающихся реализацией продуктов и товаров первой необходимости, предприятий ЖКХ, СМИ, общественного транспорта», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Так, в Бурятии на указанный период будет ограничен доступ к местам массового отдыха граждан, в том числе в районе Байкала. Кроме всего прочего, детям в возрасте до 14 лет разрешается выходить на улицу исключительно в сопровождении взрослых. Уже 24 июня будет опубликован указ главы региона, в тексте которого будут приведены подробные детали вводимых ограничений.