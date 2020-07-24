"Началось, дальше – остальная Россия": общество бурно отреагировало на новый локдаун в Бурятии
Власти региона вводят режим нерабочих дней в период с 27 июня по 11 июля и объявляют ряд ограничений
Локдаун, которым на фоне усугубления эпидемиологической ситуации стращал граждан мэр Москвы Сергей Собянин, вызвав тем самым новую волну возмущения в обществе, введён в первом российском регионе. Правда, теперь «пионером» в этом вопросе оказалась вовсе не столица, а Республика Бурятия.
Сообщается, что власти региона вводят на его территории режим нерабочих дней в период с 27 июня по 11 июля, причём это решение мотивировано именно ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
«В течение двух недель будет запрещена деятельность всех предприятий, кроме жизнеобеспечивающих служб, торговых организаций, занимающихся реализацией продуктов и товаров первой необходимости, предприятий ЖКХ, СМИ, общественного транспорта», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Так, в Бурятии на указанный период будет ограничен доступ к местам массового отдыха граждан, в том числе в районе Байкала. Кроме всего прочего, детям в возрасте до 14 лет разрешается выходить на улицу исключительно в сопровождении взрослых. Уже 24 июня будет опубликован указ главы региона, в тексте которого будут приведены подробные детали вводимых ограничений.
Россияне в большинстве своём восприняли новости из Бурятии с тревогой, многие откровенно побаиваются, что эта практика впоследствии будет внедрена и в других субъектах, есть и те, кто прямо призывает отправить руководство республики в тюрьму, обвиняя его в самоуправстве.
«СМИ бы тоже надо позакрывать. Хоть немного бы от них отдохнуть».
«Бедные буряты. Держитесь».
«Радостно гробим экономику России».
«Жаль не Москва, эх, доводят народ до сумасшествия».
«Сейчас Москва подтянется».
«Продолжают убивать малый бизнес».
«Началось, дальше – остальная Россия».
«В тюрьму руководителей Бурятии за незаконное самоуправство!»
«Тогда платите людям деньги», – делятся пользователи своими мыслями в социальных сетях.
Теги: #Бурятия, #локдаун, #коронавирус
Рубрика: Общество