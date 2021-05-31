"Нулевая толерантность" к антимасочникам: Беглов анонсировал новые ограничения в Питере

Губернатор Александр Беглов заявил, что в ближайшее время власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения в связи с реальной эпидемиологической ситуацией.

«Сегодня нам необходима “нулевая толерантность” к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу»

, – цитируют Беглова на правительственном сайте Санкт-Петербурга.

На встрече с местным руководителем Роспотребнадзора Наталией Башкетовой губернатор обсудил вопрос недисциплинированности петербуржцев и гостей города на мероприятиях «Евро-2020».

Беглов предупредил, что принятые сегодня актиковидные меры не дадут ожидаемого результата, «если использовать защитные маски только на входе, и пренебрегать ими во время мероприятия».

Ранее мягкий локдаун был введен в Москве мэром Сергеем Собяниным, а на въездах в Ивановскую область расположились патрули ДПС, которые проверяют у прибывающих в регион граждан справки об антителах, сертификаты о прививках или же обязуют соблюдать режим самоизоляции две недели.