Россию накрывает летний карантин: в Иваново вслед за Собяниным усилили меры и ввели пропускной режим

Правительство Ивановской области 13 июня ввело особые правила въезда в регион. На въезде в область установлены усиленные посты ДПС, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Наряды полицейских дежурят на трассах по Костромскому, Московскому и Ярославскому направлениям. Беспрепятственное пребывание в Ивановской области допустимо лишь в случаях, если у прибывающих есть сертификат о полном курсе вакцинации либо справка о наличии антител, выданная не ранее 1 января 2021 года. Похожие правила действовали в регионе в разгар пандемии в 2020 году, и вот теперь ситуация с коронавирусом заставляет власти области снова вводить ограничительные меры.

В противном случае гражданам необходимо будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, уточняют «Ивановские новости». Все эти правила актуальны и для размещения граждан в пансионатах, гостиницах, гостевых домах, санаториях.

Все, кто прибывает в регион по железной дороге, смогут пройти экспресс-тестирование в вокзальном пункте забора анализа на коммерческой основе.

Напомним, что ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил дни с 14 по 19 июня в Москве "нерабочими с сохранением заработной платы", а также розыгрыш автомобилей среди тех москвичей, которые сделают прививку от коронавируса до 11 июля.

По словам Собянина, эти меры помогут снизить уровень заболеваемости коронавирусом в городе. Власти Москвы утверждают, что не обсуждают введение обязательной самоизоляции и локдауна в столице, пример с которой, как показал опыт прошлого года, с готовностью берут все остальные регионы России. Правда, делают при этом важную оговорку: пока не обсуждают.