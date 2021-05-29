СК счел законными удар ногой в живот женщины полицейским с "запотевшим забралом"

Главное следственное управление Следственного комитета отказалось возбуждать уголовное дело в отношении сотрудника МВД Санкт-Петербурга «Коли», у которого «забрало запотело», когда он с разгона ударил ногой в живот стоящую на месте 54-летню жительницу города Марагариту Юдину, отправив её в больницу с черепно-мозговой травмой. Её делом занимается «Команда 29».

С 23 января «Колю» не могут найти не только следователи ГСУ СК РФ, но и сотрудники Министерства внутренних дел, где загадочный полицейский работает. Как пишет в своем Facebook правозащитник Динар Идрисов, как минимум один человек в МВД точно знает, кто скрывается за «запотевшим забралом: «[Его] личность достоверно известна начальнику управления по организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти, бывшему ранее командиру полка ППСП, полковнику полиции Сергею Музыке», — пишет он. Именно этот человек командовал разгонами протеста в том районе, а затем приходил в больницу к Маргарите Юдиной и приносил извинения за действия подчиненного.

Напомним, что в больницу к Юдиной приходил извиняться и сам «Коля», по крайней мере, таким именем представился молодой человек в маске на лице. Фамилию он не назвал, а лишь пояснил, что ударил женщину, потому что у него «забрало запотело». Однако после того как Юдина заявила, что извинения не принимает и потребовала привлечь силовика к ответственности, провластные блогеры начали говорить о том, что женщина якобы занималась провокациями, а депутат Хинштейн даже отозвал свой запрос с просьбой наказать силовика. МВД до сих пор «не может» установить, кто такой «Коля».