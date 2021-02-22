Юдина требует нормальных извинений и раскрыть имя ударившего её ногой полицейского

Жительница Ленинградской области Маргарита Юдина потребовала от Министерства внутренних дел раскрыть информацию о сотруднике правоохранительных органов, который с разбега ударил её ногой в живот во время акции протеста в поддержку Алексея Навального. Она также требует, чтобы ей возместили причиненный ущерб и извинились так, как того требует закон.

Юристы «Команды 29» обращают внимание, что извинения, которые оставшийся инкогнито силовик принес женщине в больнице, нельзя считать таковыми, потому что он пришел к ней «в палату, хотя мнения самой Юдиной об этом не спрашивали, а больница не входит в перечень мест, где силовик мог извиниться» в соответствии с пунктом 4 Приказа МВД России от 15 августа 2012 года № 795 «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции».

Они напоминают, что ради этих «извинений» из реанимации Юдину перевели в обычную палату и вскоре выписали с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. После этого ей понадобилась повторная госпитализация.

Напомним, что видео, на котором неизвестный питерский силовик бьет Юдину в живот стало одним из самых громких видео об этих протестах, облетев в первые же дни весь интернет. После этого инцидента женщина была госпитализирована. Тогда многие прокремлевские блогеры начали требовать привлечь полицейского к ответственности, а единоросс Александр Хинштейн даже написал депутатский запрос, однако вскоре они резко изменили свое мнение и начали осуждать саму Юдину, говоря, что полицейский «отталкивает [её] ногой, упираясь в живот». Хинштейн же через сутки отозвал свой запрос.

После этого уже Юдину начали преследовать всевозможные ведомства. К ней приходили органы опеки, а военкомат решил поинтересоваться, почему её сын с инвалидностью не служит в армии.