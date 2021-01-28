У Маргариты Юдиной требуют объяснить, почему ее сын с инвалидностью не служит в армии

В Ленинградской области администрация Лужского района начала проверку в отношении Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил ногой в живот на митинге в Петербурге 23 января, пишет «РИА Новости».

Глава района Юрий Намлиев пояснил, какие именно условиях хотят проверить: «В данном случае мы обязаны проверить условия проживания несовершеннолетнего ребенка, а также я намерен выяснить, намерены ли старшие дети отслужить срочную службу, от которой они уклонились, уехав за рубеж и не встав на учет по возвращении».

Также в администрации утверждают, что проживающая в семье Юдиной несовершеннолетняя дочь не ходила в школу. А неработающие несовершеннолетние дети не обращались в службу занятости.

Ранее Sobesednik.ru писал, что органы опеки пытались сфотографировать дом Юдиной, находясь за забором. Все интенции в ее адрес начались, когда она все-таки решила писать заявление на силовика, из-за которого она получила сотрясение мозга и оказалась в стационаре. На следующий день полицейский пришел к ней с хризантемами.

Адвокат Юдиной пояснил, что ее 20-летний сын имеет статус инвалида с детства и не может подлежать призыву, пишут «Такие дела».