Органы опеки через забор фотографировали дом пострадавшей от удара полицейского

Из города Луга в Санкт-Петербург адвокаты перевезли Маргариту Юдину, которую резко ударил ногой сотрудник полиции во время акции протеста в Северной столице, пишет «Интерфакс».

Состояние женщины ухудшилось после выписки из стационара, передают активисты из объединения «Команда 29». «Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга», — цитирует агентство правозащитников.

Ранее на сайте «Команды 29» писали, что Маргарита Юдина все-таки решила написать заявление в СК, чтобы привлечь к ответственности сотрудника, ударившего ее. До этого он явился к Маргарите в больницу с букетом хризантем и извинениями.

Фотограф Давид Френкель счел удивительным тот факт, что силовику разрешили пройти в палату, хотя в пандемийных условиях зачастую гражданам не разрешают посетить даже своих умирающих родственников.

26 января к Юдиной прибыли сотрудники прокуратуры и органов опеки, чтобы «обсудить позицию защиты» и «разъяснить Маргарите ее права».

«Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора, – рассказывает адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов. – Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что «цель никак не связана с последними событиями». Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января».