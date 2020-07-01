Беглов о питерском полицейском, сломавшем руку журналисту "Медиазоны": "Бывает"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал инцидент, случившийся на одном из избирательных участков города, когда полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля и сломал ему руку.

«Очень, конечно, печально, что Давид [Френкель] получил травму. Вы знаете, что материалы переданы в Следственный комитет РФ. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает», — приводит слова главы региона Znak.com.

Он также подчеркнул, что «безопасность» во время голосования по поправкам — «это самое главное», отметив, что Петербург не украшают «случаи провокаций против членов избирательных комиссий». Как отмечает издание, ряд СМИ рассказывали, что Френкель «разыграл провокацию».

В Горизбиркоме «Интерфаксу» заявили, что, по словам председателя УИК, «Френкель создавал конфликтную ситуацию на участке, препятствовал участникам голосования в осуществлении их прав».

Ранее Sobesednik.ru сообщал и приводил видео, на которых видно, что журналист просто стоял на избирательном участке и разговаривал с сотрудником полиции. Тот напал на него, вывернул руку, повалили, в результате нанеся перелом. Как писала «Медиазона», после этого журналиста госпитализировали, ему понадобилась 4-часовая операция на руке.