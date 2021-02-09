В Росздравнадзор направлена жалоба из-за визита полиции в стационар к Юдиной

Юристы правозащитного проекта «Команда 29» направила жалобу в Росздравнадзор по ситуации с Маргаритой Юдиной. Напомним, что гражданку резко пнул в живот силовик во время петербургской акции протеста 23 января.

Правозащитники настаивают, что женщине не оказали должной помощи в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, а также нарушили антиковидные меры.

Пользователи Сети еще раньше отмечали, что в текущей пандемии даже в палаты к умирающим не допускают родственников, а в случае с Маргаритой Юдиной, напомним, допустили сотрудника полиции, который пришел извиняться с цветами.

В «Команде 29» настаивают, что сотрудники МВД, журналисты и медучреждение нарушили постановление Главного государственного санитарного врача Петербурга, по которому сейчас активно судят участников неодобряемых властями митингов.

К тому же никак не согласовывалось нахождение посторонних лиц в палате с самой Маргаритой Юдиной.

«Непродолжительность лечения в НИИ СП им. Н.И. Джанелидзе, неполнота проведенного обследования, резкое ухудшение самочувствия <…> дают основания полагать, что врачами в НИИ СП им. Н.И. Джанелидзе была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества; скорая выписка по инициативе лечащего врача поставила жизнь и здоровье Юдиной М.В. под угрозу, а также нарушила её право на охрану здоровья и медицинскую помощь, гарантированное ст. 41 Конституции Российской Федерации», — сообщается в жалобе от правозащитников.

Напомним, что после выписки из стационара семьей Юдиной заинтересовались органы опеки. Они вдруг решили выяснить, почему ее старший сын с инвалидностью не служит в армии.