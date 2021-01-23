В МВД изучают видео, где сотрудник ППС на акции резко пнул женщину в живот

Телеграм-канал «Подъем» пишет, что полиция обратила внимание на инцидент с насилием в отношении гражданки в Санкт-Петербурге со стороны полицейского.

На акции протеста в Петербурге один из полицейских, которые вели задержанного, резко пнул взрослую женщину в живот. До этого она вышла к ним навстречу со словами: «Зачем вы его задерживаете, ребята». Ситуация попала на видео.

Глава Управления информации ГУ МВД Вячеслав Степченко заявил: «Это видео сейчас полицией изучается».

У женщины диагностировано сотрясение мозга. Ее доставили в ближайший вокзальный медпункт.

23 января в городах России проходили акции протеста в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.