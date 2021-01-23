На Цветном бульваре в Москве разбили предполагаемый автомобиль ФСБ

В Москве митингующие закидали снежками автомобиль с номерами АМР. «Говорит Москва» со ссылкой на открытые источники поясняет, что автомобиль принадлежит ФСБ.

Некоторые их демонстрантов накинулись на машину и разбили окно. В соцсетях опубликовано видео, где корреспондент просит бутылку воды у демонстрантов и помогает мужчине за рулем промыть глаза до того, как к авто подбежала группа силовиков.

Столкновения также произошли на Страстном бульваре. В социальных сетях публикуются видео задержаний митингующий на входе у метро «Цветной бульвар».

Столичный главк МВД официально сообщает, будто на несанкционированные акции в Москве вышло 4 тысячи человек. Агентство Reuters назвало число 40 тысяч человек. МИД РФ иронично заметил на своей странице в Facebook: «Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?»

23 января в России проводятся не одобренные властями акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.