Забрало не распотело. МВД уже 2 месяца ищет полицейского, пнувшего женщину ногой

Жительница Ленобласти Маргарита Юдина уже два месяца не оставляет попыток узнать имя полицейского, который с разбега пнул её ногой в живот на несанкционированной акции 23 января за то, что она спросила о причине задержания молодого человека.

Ровно месяц назад женщина потребовала от МВД раскрыть имя агрессора, а также нормальных извинений. Раньше таинственный «Коля» приходил к ней в палату, куда Юдину специально ради этого перевели из реанимации (туда она попала после его удара). Тогда молодой человек с закрытым маской лицом извинился перед пострадавшей, объяснив свое поведение «запотевшим забралом», но после этого снова скрылся.

Адвокаты выяснили, что согласно внутреннему распорядку МВД извинения должны приноситься совсем иначе, а Роспотребнадзор в ответ на жалобу наказал НИИ имени Джанелидзе, так как своим визитом полицейский ещё и нарушил санитарные нормы.

В ответ на запрос юристов замначальника полиции по охране общественного порядка Д. В. Веселов сообщил, что ГУ МВД по Санкт-Петербургу так и не сумело найти ударившего женщину полицейского, но не теряет надежды: «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению вышеуказанного сотрудника», — поясняет он. Материалы дела МВД также направила в Следственный комитет.

Веселов пояснил, что извинения сотрудник полиции приведет, если так решит его начальство.