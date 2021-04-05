Кураев – о лишении сана: Патриарх признал, что причина – мои разногласия с ним лично

Андрей Кураев отреагировал на мораторий – беспрецедентное в истории РПЦ решение патриарха Кирилла в отношении него.

Епархиальный суд лишил богослова Андрея Кураева сана, но патриархах Кирилл наложил мораторий на издание указа об этом, после которого решение вступает в законную силу.

«На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», – сообщается в резолюции предстоятеля РПЦ.

Sobesednik.ru спросил у Кураева, что он думает по поводу этой резолюции и данного ему последнего шанса вернуться в лоно церкви.

В разговоре с корреспондентом Sobesednik.ru богослов заявил, что мораторий на издание указа, то есть отсрочка решения Епархиального суда, — это нечто новое, ничего подобного раньше не было.

Андрей Кураев//фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

– Рад, что благодаря мне что-то сдвинулось в древнем церковном праве и его правоприменении, – говорит богослов. -- Получается, что патриарх подписывает указ и тотчас подписывает на него мораторий, и в итоге я оказываюсь в положении кота Шредингера и некой квантовой неопределенности.

Для меня гораздо более важно, что наконец патриарх этой резолюцией признает, что причина моего судебного преследования – это расхождение во взглядах с ним, а не память о бедном священнике, который умер от коронавируса год назад, – подчеркнул Кураев в интервью Sobesednik.ru.

Это важно: я всегда говорил о том, что дело в моих убеждениях, мы с ним в них расходимся, и первое из них — что есть благо для церкви.

Кураев говорит, что мотивы патриарха который этой резолюцией дает ему шанс покаяться и получить последний шанс, ему неизвестны. О них можно только предполагать.

Патриарх Кирилл//фото: скриншот эфира телеканала СПАС

– Может быть, он хочет казаться милостивым отцом, который до последнего момента давал шанс, – говорит Кураев. – Это как будто ты стоишь на табуреточке, сейчас экзекутор сделает последнее движение ножкой, но тебе дается шанс прокричать «Слава королю!» И тогда, может быть, табуреточка не сдвинется.

Есть еще одно объяснение этому жесту со стороны патриарха: пока указ не вступил в силу, Кураев не лишен сана и не может подать жалобу вселенскому патриарху в Константинополь, то есть не происходит развития публичного скандала.

– Хорошо, что я еще не лишен сана, – отмечает Андрей Кураев. – Плохо, что не могу этот сан никак реализовать и участвовать в службе не могу.