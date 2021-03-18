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Великий пост-2021: что можно и что нельзя, рассказал Андрей Кураев

Общество
13:01, 18 марта 2021

Великий пост-2021: что можно и что нельзя, рассказал Андрей Кураев
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Главные правила соблюдения Великого поста обозначил богослов Андрей Кураев

Великий пост в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая. Он предваряет самый главный христианский праздник – Пасху, и связан с рядом запретов и ограничений.

Что можно, а что нельзя делать в Великий пост, Sobesednik.ru спросил у богослова Андрея Кураева.

В чем смысл Великого поста

– Пост – это время, когда человек временно отказывается от чего-то хорошего. Нельзя поститься от ненависти: ненавидеть нельзя всегда, но можно поститься от Интернет-серфинга, от телесериалов. Можно отказаться от полезной и вкусной пищи, оставив пищу здоровую, но не очень вкусную, – объясняет Андрей Кураев. – Для детей важна эта формула поста «отказаться от вкусняшки»: пельмени и сосиски можно, а кукурузные хлопья и кока-колу нельзя.

Что нельзя есть в Великий пост

Главный смысл поста не в определенной системе питания, а в отказе от пищи животного происхождения, строгом следовании постному меню.

Колбасу и сосиски в Великий пост можно есть только детям // фото: Global Look Press

– Для взрослых людей главное – это не портить свои отношения с другими людьми, главная жертва – примириться с ближним. Поэтому Великий пост начинается с Прощеного Воскресения, – отмечает Кураев. – В дальнейшем, что касается гастрономического поста, это вещь факультативная.

Богослов отмечает, что в гастрономическом посте каждый видит свой смысл. Для одних важно чувствовать, что они постятся вместе со всеми, ощущение единства. Для вторых это проявление церковного послушания, следование церковной традиции.

Для третьих важен посыл: «Хочу похудеть, чтобы моя плоть, тело меньше давило на душу», добиться независимости своей души от телесных привычек и привязанностей.

Есть и четвертые, которые постятся серьезно, чтобы прийти к духовному просветлению.

Кураев советует постящимся отказаться от Интернета и сериалов на время поста // фото: Global Look Press

– Это высшая цель поста, но она очень опасная. Когда ты открываешь в себе такие переживания, еще не очевидно, что ты поймаешь – «благую весть» или «белочку». Поэтому если вы решили серьезно поститься, нужен личный самоконтроль и контроль человека со стороны, которому это знакомо не по книжкам (кто имеет опыт соблюдения строгого поста. — Прим. Sobesednik.ru), – говорит богослов. И подчеркивает, что каждый сам для себя выбирает, как он будет поститься.

– Нужно еще учесть, что сегодня у людей зачастую нет возможности контролировать свое питание, – говорит Кураев. – Кто в какую столовую ходит, какой там выбор блюд, какой график работы... Это совсем не то, что было в XIX веке, когда крестьяне брали обед в поле и могли сами контролировать, что есть.

Пожертвования в Великий пост: сколько денег давать бедным

В пост принято делать пожертвования, проявляя заботу о бедных. Сэкономил на питании — подай тем, кому живется хуже.

– Бедным отдавать нужно столько, чтобы твоя жаба тебе этого не простила. Своя жаба есть у всех, никто не святой. И если ты отдаешь сумму, и жаба тебя не душит, значит, эта сумма для тебя не чувствительна и нравственного смысла в данном пожертвовании нет, – объясняет богослов.

Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

Можно ли заниматься любовью в Великий пост

Есть представление, что заниматься любовью в пост запрещено.

– Все эти вещи прописаны в книге для монахов и, в общем, не понятно, на каком основании монашеские правила стали правилами для обычных семейных людей. Нигде не прописан запрет на секс, – рассказывает богослов.

Какой алкоголь можно пить в Великий пост

– Алкоголь с постом абсолютно несовместим. Он не из коровки делается, но сам его эффект противоречит смыслу поста — обрести контроль над своей душой, своими эмоциями. Алкоголь порабощает, – говорит Андрей Кураев.

Запрет касается не только тяжелых алкогольных напитков типа водки и коньяка, но и любого другого спиртного.

Теги: #Андрей Кураев

Рубрика: Общество

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