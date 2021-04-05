Патриарх Кирилл рассказал, почему Навальный и Ефремов должны страдать в тюрьме

Глава Русской православной церкви выступил с телепроповедью на канале СПАС, рассказав о том, почему люди страдают. По словам священника, вовсе не Бог посылает людям проблемы и горести – они навлекают на себя неприятности сами: совершают дурные поступки, преступают закон... И для того, чтобы искупить свои грехи, они должны страдать и даже болеть.

– Первично не страдание, а первичен грех, – пояснил Патриарх. – А потому путь избавления от страданий лежит черед преодоление греха. Одним из страданий в человеческом общежитии является осуждение, заключение под стражу, тюрьма, тяжелые работы, которые в совокупности являются максимальным проявлением человеческого несчастья. Особенно, если это все соединяется с болезнями... Хорошо известно, что эти скорби не от хорошей жизни появляются, а как результат нарушения закона.

Патриарх Кирилл уверен, что искупить свою вину заключенный под стражу должен через искреннее раскаяние, он должен исправиться. Иначе он будет страдать до тех пор, пока не не искупит свою вину.

Зрители усмотрели в словах священника намек на ситуацию с заключением Алексея Навального: тот тоже находится в тюрьме, серьезно болеет и страдает.

– Жизненные испытания не дерутся нам бессмысленно, – сказал Кирилл. – В каждой скорби, через которую мы проходим, есть смысл, и он связан с искуплением наших личных грехов.

В качестве иллюстрации епископ привел слова другого священника – святителя Феофана, который говорил, что лучше пострадать в этой жизни, чем страдать в жизни вечной.

Неизвестно, помогут ли советы Патриарха Алексею Навальному, но уж по крайней мере всем остальным он объяснил первопричину происходящего.