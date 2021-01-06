Кураев опасается ареста за правду о гомоепископах: диакон оспорит лишение сана в суде

Накануне новогодних праздников, 29 декабря, Епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. В новости на официальном сайте Московской городской епархии сообщается, что «21 апреля 2020 года заштатный клирик опубликовал в своем «Живом журнале» оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина». Напомним, что богослов резко высказался о священнике РПЦ.

Недавно Андрей Кураев получил текст приговора на руки. Как он пишет в «ЖЖ», «в официальном коммюнике о суде отсутствовала тема "клеветы на гомоепископов". Но в приговоре эта тема эта все же есть. Хотя исков от епископов, обвиненных в гомосятине, нет».

В новости Московской городской епархии также сообщается, что дело было рассмотрено в заочном порядке, поскольку Кураев трижды не явился в суд. Решение о лишении сана в случае утверждения его Патриархом вступает в силу, а до этого оно может быть обжаловано. Протодиакон Андрей Кураев собирается это сделать в самые ближайшие дни.

– Напомню, что церковный суд надо мной был секретным: за восемь месяцев работы суда мне не предъявили обвинение, – говорит он. – Я не знал, что именно будет обсуждаться на суде, и возможность подготовиться для меня была исключена наряду с правом прийти на суд с телефоном или компьютером, чтобы пользоваться интернетом и защищать себя. На таких условиях в суд я не пошел.

В решении есть обвинения очень забавные: там говорится, что я виноват в том, что оперировал не подкрепленными фактами о мужеложниках и дальше идет пять ссылок. Когда я стал их открывать и читать, то сильно изумился. Первая их этих ссылок отсылает к моей публикации 2015 года, в ней я высказался о епископе Флавиане, которого Синод за мужеложество лишил сана 29 декабря 2020 года. В этот день, 29 декабря, лишили сана и меня за написанное о нем пять лет назад. Это говорит о качестве подготовки суда надо мной.

По словам Андрея Кураева, он может обжаловать решение суда, подав апелляцию в тот же самый суд, который вынес решение, а затем в общецерковный суд. Но оба они зависимы от Патриарха.

Поэтому Кураев намерен подать апелляцию Вселенскому Патриарху Варфоломею I.

– Русские канонисты отрицают право Вселенского Патриарха принимать апелляции (из других патриархий. – Прим. Sobesednik.ru), а греческие считают, что у него такое право есть. Я убежден, что Варфоломей примет мою апелляцию и удовлетворит, – верит Кураев.

Но Патриарх Кирилл в данном случае не обязан выполнять решения Вселенского Патриарха. Аналогия с Европейским судом по правам человека в Страсбурге тут не работает.

– Если вынести за скобки мои внутренние переживания по этому поводу, то я понимаю, что моя социальная изоляция от церковной и медийной жизни упрочится, – говорит о последствиях лишения сана Кураев. – Из более серьезного: по сути, лишая сана, Патриарх снимет с меня определенную социальною защиту. В современном обществе очень важен ответ на вопрос «чьих вы, братцы, будете?», к какой корпорации, к какому ведомству человек принадлежит. Раз я становлюсь частным лицом, то не исключаю неожиданностей со стороны наших силовых структур: суды, задержания, обыски... Был бы человек – а статья при наличии влиятельных недругов найдется.