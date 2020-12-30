Изверженный из сана Кураев и полмиллиарда на проект дочке. Главное к 30 декабря

Епархиальный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева. Причиной для этого стала запись в блоге священника о скончавшемся от ковида настоятеле московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове Александре Агейкине, которую в РПЦ сочли «безнравственным и особенно циничным деянием». В сообщении Епархиального суда говорится, что суд установил признаки «хулы на Церковь» в его заявлениях об «организации раскола» патриархом. Теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл.

В разговоре с The Insider Кураев объяснил, что суд должен был пройти после праздников, а его ускорение говорит о том, что Кирилл решил «сделать себе новогодний подарок», воспользовавшись плотной информационной повесткой, которая позволит избежать общественного резонанса из-за этого решения. Он отмечает, что всего лишь назвал Агейкина «карьеристом» и не понимает, почему должен менять свое мнение о человеке из-за его смерти.

«Главное, что я тогда сразу попросил прощения. Поэтому решение церковного суда — очень нечистоплотная манипуляция отцом Александром Агейкиным», — пояснил Кураев.

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