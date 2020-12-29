Полиция пришла к главе "Правовой инициативы", игнорируя решение ЕСПЧ

Возглавляющая правозащитную организацию «Правовая инициатива» Ванесса Коган сообщила, что находится в полиции после вчерашнего визита сотрудников правоохранительных органов. Они вызвали её к 11:00 утра, для составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря организации Ксению Бабич.

Отмечается, что после того как в МВД приняли решение об аннулировании вида на жительство Коган, она обратилась в Евпропейский суд по правам человека. Там дело рассмотреть пока не успели, но до того момента распорядились обеспечить пребывание правозащитницы в России. В МВД с этим решением ознакомились и дали письменное подтверждение, которое Коган также предоставила правоохранительным органам.

Ванесса Коган живет в России уже больше 10 лет. За это время она успела выйти замуж и родить двоих детей. Выслать её из страны МВД потребовало из-за того, что женщина якобы «составляет угрозу безопасности Российской Федерации».