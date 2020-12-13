Невзоров: Люди не поверят словам власти об опасности ковида – она слишком много врала

Публицист Александр Невзоров, живущий в Петербурге, который находится в шаге от локдауна, поделился ноу-хау в борьбе с коронавирусом.

«Церковь с ее пением, облизыванием икон и общей ложкой – очаг инфекции»

– Накануне новогодних праздников губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов издал постановление № 121, по сути остановившее всю городскую индустрию развлечения и отдыха. Вы согласны со столь жесткими ограничениями, введенными в северной столице?

– Возможно, в России они стали самыми жесткими, но мы знаем, что весь мир принимает меры гораздо более жесткие. Это касается и Италии, и Швейцарии, и Германии, и Франции – то есть стран более развитых, чем Россия. Да, там тоже не сильно порядок с медициной, но все же она там какая-то присутствует.

Я-то полагаю, что нет ни одной неоправданной меры. Только плохо, конечно, что городу и городской власти не хватает твердости, жесткости, воли на то, чтобы одновременно со всеми этими ресторанами и прочей фигней разобраться еще и с церквями. Они как были, так и остаются опаснейшими вредоносными очагами инфекции.

– Действительно, в постановлении Смольного ни слова о церкви...

– Совершенно верно. И это тогда на самом деле списывает все остальные усилия. В Петербурге есть 300 официальных церковных приходов. Если примерно 100 человек собираются в каждом приходе, мы имеем, как минимум, два раза в неделю 30 000 человек, которые имеют возможность собраться и инфицировать друг друга в очень благоприятной для этого обстановке. Потому что любое пение, любое усиленное звукоиздавание (в церкви приходится много петь и прихожанам, и попам) приделывает к вирусу такой реактивный двигатель.

Если в обычной ситуации вирус распространяется метра на 1,5-2, то пение придает ему невероятное ускорение. Плюс облизывание икон, рук и общая ложка – тут все очевидно.

Как не заболеть коронавирусом: лайфхак от Невзорова

– В светской жизни Питера очень много недовольных бизнесменов, как вы знаете, они создают Карты сопротивления, и власти уже пошли на диалог с бизнесом...

– Они тоже производят гадкое впечатление. Очень жалко, что город им быстро сдался, потому что все эти бизнесмены, которые вдруг рванули на себе тельники, вся эта ресторанная шушера...

Ведь смотрите: их не тронула погибшая Славина, их не трогают шамсутдиновы, лицами которых вытирают унитазы, их не трогают бессудные аресты, обыски, подкидывания наркотиков, произвол, отсутствие свобод и дикая цензура. Их же ничего не трогает. А вот там, где им помешали заработать... Нам-то ведь всем понятно, что такое ресторан. И понятно, до какой степени опасен именно ресторан.

Там не могут соблюдаться нормы, там пьяные люди, которые уходят … (совокупляться. – Прим. Sobesednik.ru) в сортиры, не соблюдая при этом социальной дистанции 1,5 метра, потому что нет органов такой длины. Более того, они еще лезут друг к другу знакомиться и пить на брудершафт, они все блюют в одну и ту же салатницу и кружатся в медляках. И это все происходит абсолютно бесконтрольно для них самих, потому что мы же не говорим об обществе трезвости, понимаем, что имеем дело с выпившими людьми, которые все вовлечены и приходят ради контакта.

Никто там в позе английского лорда, оцепенев и оледенев, не будет сидеть за столом чинно в течение пяти часов и отгибать масочку, чтобы взять ломтик лимона. Нет, это как раз все такой по сути дела свальный грех.

– Вы соблюдаете все нормы?

– Да, более того, я спиртуюсь. Поймите, отношение к ковиду зависит от объема знаний в микробиологии, на мою беду они у меня очень большие, и я прекрасно понимаю, как он работает.

Мне удалось посмотреть на пару вскрытий легких. Я увидел, что ковид делает с легкими, и я понимаю предельную серьезность и опасность этой штуки.

Притом, что вокруг меня болеют все, я вижу, что эти все – это как раз те самые пофигисты, которые самых простых элементарных вещей не соблюдали и не думали об этом. Я хорошо понимаю механизм работы коронавируса и всю его опасность.

– Где вы будете отмечать Новый год?

– Дома, конечно. Но я его особо не отмечаю. Меня мало волнуют праздники. Я и в более спокойные времена по ресторанам-то особенно не ходил.

– Получается, в праздники жители Петербурга будут сидеть по домам?

– Сложно сказать. Потому что народ-то дико серый и очень протестный. Любая пропаганда власти воспринимается в штыки.

К сожалению, ковида призывают бояться те же самые люди, которые врут про все остальное. И это абсолютно дискредитирует тему, лишает доверия и вызывает потребность сорвать маску, обняться и пожать друг другу руки.

«Коронавирус – самое нежное, что могла предложить нам планета»

– Кто виноват, что именно в Санкт-Петербурге сложилась критическая ситуация с ковидом?

– Да никто не виноват. Уровень не очень высокий, не выше, чем по стране. Просто в стране нет возможности это фиксировать, потому что нет медицины. А в Петербурге существует несколько показушных больниц.

Есть три декорации, построенные режимом: Москва, Питер и Екатеринбург, в которых создается иллюзия цивилизации. А во всех остальных – нет. К тому же невозможно победить ковид в Питере до тех пор, пока он есть в Козельске и Перми, или в Чебоксарах. Вся страна – сообщающийся сосуд. Поэтому возможна только одномоментная и тотальная победа.

– Вы пессимист или оптимист?

– Я абсолютный реалист. Я хорошо знаю, что такое пандемия, потому что долго занимался этим вопросом, и все, начиная с Юстиниановой чумы, могу вам рассказать и описать.

Еще я понимаю, что ковид – это самое нежное, что могла предложить нам планета. И что в случае соприкосновения с какой-то действительно жуткой, косящей пандемией от страны бы не осталось ничего за две недели, потому что медицины нет. Есть идиоты, есть выработавшийся, основанный на предельном легкомыслии, тупости и безграмотности подход к этому вопросу. Ну ничего, они получат свои 3-4 года пандемии и получат свои миллионы трупов. Ну, если им так хочется, пожалуйста!

– Вы про страну?

– Я говорю про страну и про мир в том числе, Россия же ничем не хуже и не лучше остальных. Другое дело, что если в Италии, например, проще найти суматранского носорога на улице, чем человека без маски – ну они настрадались, они видели Ломбардию, лежащую в гробах, и им немножечко попроще. Они к тому же не испытывают такого омерзения к собственной власти. И если власть грозит, что надо бояться, то они боятся, потому что их не обманывали во всем остальном.

А конечно, когда власть обманула с санкциями, пенсионными реформами, Конституциями, свободами, то есть обманула со всем прочим и пытается быть понятой в деликатном вопросе вируса, то у нее шансов нет.