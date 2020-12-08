Более 40 баров в Петербурге отказались закрываться на новогодье

В Санкт-Петербурге организовалась «Карта сопротивления» из числа баров и кальянных, которые отказались следовать требованию властей прекратить работу в новогодние праздники. Об этом пишет РБК.

В списке уже 40 баров, а далее к ним могут присоединиться до 200 заведений. Устроители акции настаивают, что для них указание местных властей могут обернуться полным закрытием бизнеса.

Организатором «Карты сопротивления» выступил Александр Коновалов. Он объясняет, что при любых санкциях со стороны надзорных органов бизнес погибнет. Работать в этой ситуации для заведений все равно лучше, чем не работать, говорит предприниматель.

«Власти выбрали удар хуже локдауна. За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны [работают] только ради новогодних дней. Эти полученные деньги уже потрачены в сентябре и октябре на аренду, на прошлые убытки, на зарплаты. Сейчас, соответственно, звонят заказчики и требуют деньги», — сетует Коновалов.

Ранее с просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась омбудсмен в области малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она предложила разрешить кафе и ресторанам работать в новогодние праздники с ограничениями.

Напомним, что все общепиты по решению властей будут закрыты в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января принимать гостей можно будет только 19:00.